Innenriks

Moxnes mener at Venstre nå viser sitt sanne ansikt etter at de søndag sa ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Som regjeringspartnere vil Venstre og Frp få fram det verste i hverandre. At de framsto som hovedmotstandere under valgkampen var bare bløff. Skreller man av retorikken fra valgkampen, er de begge partier for de få, ikke de mange, sier stortingsrepresentanten til NTB.

Les også: Venstre sier ja til regjeringsdeltakelse – får ja fra Frp

Fagforeningsfiendtlige

– Jeg frykter Venstre vil vise seg fra sin mest fagforeningsfiendtlige side, mens Frp i enda større grad vil føre en politikk for den økonomiske eliten. På viktige områder er ikke dette et skritt mot sentrum, tvert imot. For arbeidsfolk, syke og ledige frykter jeg vi nå vil se en mer ytterliggående regjering, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ifølge Moxnes blir dette en regjering med stort sprik i velgere.

– De eneste vennene disse partiene egentlig har til felles, er middelaldrende menn på Oslo Vest, avslutter han. (NTB)