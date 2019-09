Valgdagsmålingen til TV2 klokka 21.00 viste at Arbeiderpartiet lå an til å få 24,4 prosent av stemmene.

Prognosen til valgdirektoratet viste at partiet får 24,5 prosent oppslutning. Prognosen er basert på opptalte forhåndsstemmer, sammen med historikk fra 2015 og 2017 valget, og beregnet gjennom en matematisk formel.

Et resultat på 24,5 tilsier det dårligste valgresultatet for Ap i et kommunevalg siden krigen.

Og en massiv nedgang sammenlignet med kommunevalget i 2015 hvor de fikk 33 prosent oppslutning.

På tross av det dårlige valgresultatet kan Ap fortsatt beholde makten i mange byer, fordi mange av Aps velgere trolig har gått til andre rødgrønne partier, som styrker seg dette valget.

MDG puster Ap i nakken i Oslo

Mens Senterpartiet skviser Ap i distriktene, skviser MDG og andre partier på venstreside, Ap i byene. Med MDG målt tett opp til Ap på flere målinger allerede før valget, var nok mange i Oslo Ap forberedt på at de kommer til å måtte avgi maktposisjoner til MDG. Klokka 21.00 viste prognosene et valgresultat under 20 prosent for Ap i Oslo. MDG får 16,9 prosent på samme prognose.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo byrådet mener MDGs fremgang bør feires som en fremgang for byrådsprosjektet.

– Vi har hele tiden vært opptatt av laget, sier Steen.

– MDG har gjort det klart at de snuser på byrådsposten din. Er du villig til å gi fra deg den?

– Ja, hvis valgresultatet tilsier det så gjør jeg det. Vi har jo disse posisjonene bare til låns, sier finansbyråden til Dagsavisen.

I et intervju med Dagens Næringsliv fredag satte Espen Barth Eide mål om at Ap skulle bli det “mest troverdige klimapartiet i 2021”, og åpnet samtidig for regjeringssamarbeid med MDG.

Det fikk leder av Fellesforbundet Jørn Eggum, til å tenne på alle pluggene.

– Vi hadde et opprivende landsmøte knyttet til olje, men fant fram til et kompromiss og var enige om at vi skal utvikle oljenæringen. Vedtaket samlet oss, så kommer Barth-Eide dager før valget og åpner for et samarbeid med et parti som vil avvikle oljenæringen, sier Eggum til TV 2.

– Hvilken posisjon har egentlig han? Han er ingenting. Han er en vanlig stortingsrepresentant fra Oslo. Han må selv svare på hvem han snakker for, sier Eggum, som også er sentralstyremedlem i Ap.

Men Steen mener Barth Eide har mange interessante tanker.

– Hovedutfordringen framover, som et moderne sosialdemokratisk parti må løse, er hvordan vi skal kutte utslipp på en rettferdig måte og få med oss oljearbeideren på det. Det sosialdemokratiske partiet i Tyskland ligger nå på 6-7 prosent og synger kullarbeidersanger på landsmøtene sine. Den veien vil jeg ikke at Arbeiderpartiet skal gå.

Presses av Sp i distriktene

I distriktene er det Senterpartiet som har vært Arbeiderpartiets største konkurrent både i 2017 og nå i 2019. Arbeiderpartiet har tapt terreng i Nord-Norge, hvor Senterpartiet vokst her på bekostning av Ap.

– Det er åpenbart at vi ikke har snakket høyt nok om det distriktsopprøret vi har sett i nord, sier nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran.

Nå lanserer Skjæran en fempunktsplan for at Ap skal gjenreise seg i sin gamle bastion.

– Vi må bygge oss opp igjen i nord ved å gjennomgå politikken vår på en rekke politikkområder, sier Skjæran til Dagsavisen, og lister opp:

* Fiskeripolitikk

* Hvordan vi skal skape nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord, og da ikke bare olje.

* Forsvarspolitikken

* Infrastruktur, og da prioritere å utbedre veinettet først.

* Bygge en kunnskapsplan som skal sikre desentralisert høyere utdanning for alle.