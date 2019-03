– Rettssaken i saken om norske Frode Berg etter tiltalen av spionasje vil begynne i byretten i Moskva den 2. april klokka 14:00, skriver advokat Ilja Novikov på Twitter mandag ettermiddag.

Процесс по делу норвежца Фруде Берга по обвинению в шпионаже начнется в Московском городском суде 2 апреля в 14:00



Frode Berg's espionage trial will start in Moscow city court on Apr 2, 2019 — Ilya Novikov (@vertiporokh) 25. mars 2019

Før helgen ble det kjent at tiltalen mot nordmannen var klar og bitt oversendt byretten. Innholdet i tiltalen er ikke kjent.

Lukkede dører

En talsperson for retten uttalte at saken vil gå for lukkede dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt sikkerhetsgradert materiale.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Berg nekter straffskyld. (NTB)

Berg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Sør-Varanger i 1975. 63-åringen jobbet som grenseinspektør i 24 år. Han gikk av med pensjon i 2014. (NTB)