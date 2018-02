Retten vil ikke fengsle mannen som er siktet for uriktig forklaring i Jemtland-saken

Innenriks

Den 41 år gamle mannen møtte ikke til fengslingsmøtet i Hedmarken tingrett i Hamar fredag klokken 11, men begjærte seg løslatt. Politiet ba om to ukers varetekt, men fikk altså ikke medhold av retten, skriver VG.

Mannen må imidlertid bli sittende i varetekt ettersom påtalemyndigheten har anket avgjørelsen og det er gitt såkalt oppsettende virkning. Han blir dermed sittende i varetekt fram til anken er behandlet i lagmannsretten.

Mannen erkjenner ikke skyld for uriktig forklaring, opplyser hans forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, til NTB.

– Han sier seg ikke skyldig i det han er anklaget for. Han ønsket ingen publisitet rundt sin egen person. Han mener han er uskyldig, og dette er en krevende situasjon for ham, sier Jakobsen.

– Avklare rollen

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hva siktelsen om uriktig forklaring bygger på, eller hvilken relasjon mannen har til Janne Jemtland eller hennes ektemann. Han viser blant annet til at fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og at siktedes forklaring til politiet er klausulert.

Den siktede mannen er fra Ringsaker og ble pågrepet av politiet på formiddagen onsdag 31. januar. Politiet opplyser at de ønsker å avklare hvilken rolle han har i saken.

Jakobsen viste til et ledd i paragraf 221 om uriktig forklaring i straffeloven da han ba om at klienten blir løslatt.

– Jeg mener det foreligger en bestemmelse i straffelovens paragraf 221, annet ledd som kommer inn her. Den sier at man ikke kan straffes dersom en uriktig forklaring vil gjøre at man kan påføre seg selv straff eller tap av vesentlig sosialt omdømme. Det mener jeg er tilfelle her, så derfor har jeg prosedert på det, sa Jakobsen.

Tidligere dømt

Ifølge VG er mannen tidligere straffedømt to ganger. I 2007 ble han i Hedmarken tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel for narkotikaforbrytelser. Året etter ble han i Eidsivating lagmannsrett dømt til fem måneders fengsel for bedrageri.

Ifølge etterforskningsleder Trond Blikstad er han avhørt som vitne i Janne Jemtland-saken to ganger etter at politiet tok ut drapssiktelse mot 36-åringens ektemann. (NTB)