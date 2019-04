– Det fremgår av en epost fra Google at vi har blitt blokkert fra AdSense. Som våre lesere vil være klar over, har det den siste tiden foregått en aggressiv kampanje på sosiale medier for å få annonsører til å stoppe annonseringen på Resett, heter det på nettstedet.

Ifølge Medier24 opplyser Google i en epost at selskapet vil holde tilbake betalingene til Resett, samt at penger de har tjent på annonsører, vil bli refundert til annonsørene.

Kampanje

Flere store annonsører svartelistet i forrige uke Resett etter en kampanje på Twitter. Flere politikere, blant dem statssekretær Sveinung Rotevatn (V), støttet kampanjen. Resett-redaktør Helge Lurås kalte det «sabotasje».

Ifølge nettstedet Kampanje mener Google at Resett har brutt regelverket til AdSense, som sier at det ikke er lov til å oppfordre leserne til å klikke på annonser fra Google.

Slik så nettstedet Resett ut tirsdag ettermiddag. Skjermdump: NTB Scanpix

– Brøt ikke regelverket

– Vi mener vi ikke brøt regelverket. Oppfordringen har vært at leserne skulle handle hos annonsørene, ikke bare klikke på annonser, sier Helge Lurås til Kampanje.

– Vi tar kontakt med Google for å prøve å komme til enighet, men ser også på andre annonseplattformer som et alternativ. Utestengelsen fra Google er alvorlig, men noe vi har tatt høyde for at kunne skje. Det er våre lojale lesere som vil være basis for Resetts overlevelse fremover, skriver redaktøren i en epost til Medier24.

Til bransjenettstedet sier pressesjef Helle Skjervold i Google Norge at hun ikke har anledning til å kommentere enkeltsaker, men hun skriver dette i en epost:

«Google tar brudd på våre retningslinjer svært alvorlig, for å beskytte både brukere, mediehus og annonsører. Noen ganger er vi nødt til å suspendere eller deaktivere kontoer på grunn av brudd på retningslinjene våre, og vi gir da publisister muligheten til å rette opp i bruddene og sørge for at de holder seg innenfor regelverket i fremtiden.»