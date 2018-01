Resett-redaktør mener han har håndtert Trine Skei Grande-saken både etisk og faglig korrekt

Innenriks

INTERVJUET:

Alt tatt i betraktning, Lurås – har Resetts omtale av hendelsen der Trine Skei Grande hadde sex med en 17-åring for ti år siden vært en suksess for nettstedet?

– Saken er ikke over i forhold til konsekvenser og etterspill. Så det er for tidlig å si. Men så langt vil jeg si at det har vært en suksess. Så kan ordet suksess misforstås her, jeg vil heller si at det har vært riktig og viktig at vi publiserte og drev saken fram. Så er det sikkert flere måter vi kunne drevet saken fram på, men akkurat nå ser jeg ikke noe vesentlige som vi burde gjort annerledes.

Ikke?

– Nei. Jeg kan forklare litt. Det jeg og vi trodde, var at andre medier kom til å komme på banen noe tidligere. Og hadde de gjort det, hadde også vår rolle i saken vært annerledes, og mer tilpasset det.

Lesertallene til Resett har skutt kraftig i været i januar. Det sammenfaller med omtalen av Trine Skei Grande, så dette er tilsynelatende noe leserne vil ha.

– Men Resett var jo det eneste stedet du kunne lese om saken. I 10 dager. Og det er klart at leserne var nysgjerrig på noen sånt. Vi hadde jo ikke fått slike lesertall om andre hadde tatt tak i saken tidligere.

Jeg har talt opp om lag 30 artikler, innlegg og kommentarer om saken de siste tre ukene. Som redaktør, tenker du at det er et passende antall?

– Ja, men tanke på hva slags sak vi snakker om, på hvilket nivå den er, og hvor massive forsøk det var på å ignorere det vi skrev, så var det påkrevd.

Hvor mange ganger har Resett sitert Trine Skei Grande?

– Det vil jeg tro er ganske få. Vi har sikkert sitert henne i ettertid.

Hun har ikke uttalt seg til Resett?

– Nei, men hun har ikke villet uttale seg. Vi har hatt en dialog med pressesjef i Venstre, som har svart fra tid til annen, men stort sett har de ikke villet svare. Men vi har oppfattet at han har svart på vegne av Trine Skei Grande.

Hun fikk heller ikke svare for seg i den aller første artikkelen, der det fremkommer veldig harde påstander mot henne. Manglende samtidig imøtegåelse er en grunnstein i presseetikken, og en kardinalsynd i journalistikken. Hva er årsaken til at hun ikke fikk svare for seg?

– Jeg kommer ikke til å gi noe annet svar enn jeg har gitt om dette. Det skjedde på grunn av omstendigheter jeg ikke kan gå inn på.

Tilbake til lesertallene: Det er klikkvennlig stoff, dette. Spiller det inn når du som redaktør bestemmer hvor mye oppmerksomhet dere skal gi en sak?

– Nei. Jeg vil ikke påstå at popularitet, og at det er gode saker som gir klikk, ikke teller. Men i Trine Skei Grande-saken så har ikke klikkene på sakene hatt noen betydning. Det har overhode ikke vært med i betraktningen når en tenker på hvem vi jobber mot her: Det er mainstream-mediene, og sterke politiske krefter som ikke ville ha det ut. Så klikk har ikke vært med i betraktningene. Vi har snarere forsøkt å tone tingene ned, her. Vi har jo mer enn det vi har skrevet om. Så vi har ikke prøvd på sensasjonalisere dette mer enn nødvendig.

Hva har dere?

– Det har jeg ikke tenkt til å gå inn på.

DN melder denne uka at Resett mangler finansiering for å drive videre. Hva er status?

– Det er DNs vinkling av det. Jeg sier til DN at jeg ikke er nervøs for finansieringen, og det er jeg ikke. Det er ikke så veldig sannsynlig at vi blir lagt ned, for å si det sånn. Med tanke på hvordan det har gått.

Sikter du til saken om Trine Skei Grande?

– Ja, men også før denne saken her var vi fornøyde med lesertallene.

Dere har omtrent 230 000 lesere i måneden?

– Ja, det er sånn nogen lunde riktig.

Du har fått til dels kraftig kritikk for å operere på kant med presseetikken. Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit kaller Resett en «politisk aksjonsgruppe» som ikke driver med journalistikk. Redaktør Gard Michaelsen i bransjenettstedet Medier24 har kalt dekningen deres «et makkverk», som bygger på rykter, der dere ikke har sjekket fakta og ikke tilbudt Trine Skei Grande samtidig imøtegåelse. Har denne saken ført til noen form for selvransakelse i redaksjonen, med bakgrunn i kritikk fra eksternt hold eller interne vurderinger?

– Man vurderer og evaluerer alltid det en gjør. Men i all hovedsak så er jeg av den oppfatning at vi har håndtert dette korrekt, både etisk, faglig, og – kall det – politisk.

Inkluderer du da den manglende samtidige imøtegåelsen i den første saken?

– Ja.

Det må det være rom for, mener du, gitt de årsakene du ikke vil oppgi?

– Ja. Utfra denne saken. Den har versert i ti år, og det er vel kjent at responsen har vært «ingen kommenter», eller «det har ikke skjedd».

Så du mener det er greit å droppe samtidig imøtegåelse basert på at det ikke er kommentert tidligere?

– Nei, jeg sier i forhold til, jeg mener fortsatt at Vær varsom-plakatens ulike punkter er bra retningslinjer som vi har tenkt til å følge. Så det at vi i dette tilfellet formelt sett ikke har gitt tilsvarsmulighet, av årsaker jeg ikke kan gå inn på, er ikke noe som vil være standard for oss, eller som vi ikke ser problematiske sider ved. Vi forholder oss til Vær varsom-plakaten som et godt dokument.

I en kommentar 20. januar fortsetter du å så tvil om hvorvidt den nå 26 år gamle mannen mener at den seksuelle omgangen var frivillig, selv om han selv slo fast dette i et intervju med VG to dager tidligere. Du skriver med henvisning til VG-intervjuet: «Han beretter om frivillighet fra begge sider. Etter det Resett kjenner til, er det fortsatt sjenerøst av ham. Skei Grande var meget pågående, sier flere kilder, inkludert guttens far, som Resett har snakket med». Er det slik at Resett «erfarer» at dette ikke var frivillig?

– Det vil jeg ikke si. Men det jeg indikerer er at det var én veldig aktiv part, det var en som tok initiativ til det seksuelle samværet, og det var ikke gutten.

Men det er vel ikke det samme som at dette ikke skjedde frivillig?

– Nei, det kan du si. Jeg har heller ikke indikert at det var noen overgrep i juridisk forstand.

Men var det et overgrep i en annen forstand?

– Det som er saken, er at gutten ble traumatisert. Det erfarer vi. Og da innebærer det jo for så vidt en eller annen for overgrep. Og vi mener at Trine Skei Grande ikke handlet korrekt, som en 38-årig stortingsrepresentant burde i forhold til en 17 år gammel beruset gutt. Og så er spørsmålet om han ble traumatisert av selve den seksuelle handlingen, eller det rundt. Der erfarer vi ingenting spesielt rundt det, men det jeg har skrevetom tidligere rundt det, er at dette var et tabu, det var skambelagt, det var flaut. Det er også grunnen til at han og familien ikke ønsket å snakke om det.

Han har uttalt seg kort i et intervju med VG. Der sier han at han ikke er et offer, og at dette var frivillig. Likevel så erfarer du at han har opplevd dette som traumatiserende?

– Han sier jo også at han har ligget søvnløs.

På grunn av et traume?

– Han sier han har ligget søvnløs på grunn av det. Heldigvis sover jeg stort sett, men når jeg sover dårlig er det fordi jeg er plaget av noe. Så han har vært plaget av dette. Så kan en si: Har han vært plaget av at folk vet? Det kan godt være. Men dette var noen Trine Skei Grande gjorde i full offentlighet, i et bryllup. Og hun måtte forstå at dette kunne bli offentlig kjent, og ville være en belastning for gutten. Hvis hun har så dårlig selvinnsikt, er også det et poeng det er verdt å vurdere.

Da dere gjenga VGs sak, tok dere med et sitat der 26-åringen beskriver hva som skjedde, men dere kuttet det siste ordet i hans sitat, der han slår fast at dette var «frivillig». Hvorfor det?

– Forklaringen på det fra den som skrev artikkelen, og den har jeg ingen problemer med, er at ordet «frivillig», som kom i en egen setning på slutten av sitatet, var overflødig. Det var ingenting i det gutten sa, forut for det, som tilsa at dette ikke var frivillig.

På tross av at han sier at det var frivillig, så fortsetter du å trekke trekker det i tvil i en kommentar senere. Du antyder at det ikke er en sannferdig og dekkende beskrivelse. Hvorfor?

– Det er hans egen subjektive rett å beskrive det som han vil.

Og det er din subjektive rett å trekke det i tvil?

– Utfra de øvrige beretningene vi har fra kilder, så er det det.

Men han er jo primærkilden.

– Det er ikke noen problem å forstå at han har en slik versjon, selv om den ikke… Som jeg skriver, den er sjenerøs. Og det er i hans fulle rett.

Så du fester mer lit til andre og tredjehåndskilder, enn primærkilden?

– Jeg vil jo si at hans far er en ganske nær kilde.

Har dere intervjuet ham?

– Ikke åpent.

Du har forklart at Resetts beslutning om å omtale saken delvis baseres på at en slik sex-historie kan sette en kommende statsråd i en sårbar situasjon, eksponert for aktører som kan presse vedkommende – eksempelvis utenlandske etterretningstjenester. Dere har selv formidlet et tilbud, fra «en anonym leser», til 26-åringen om å la seg intervju av Resett om hendelsen. Summen skal være 400 000 kroner. Kan du garantere at den «anonyme leseren» ikke er en stråmann, eksempelvis for russiske interesser som søker å destabilisere den politiske situasjonen i nabolandet Norge?

– Garantere kan man om ingenting i verden. Men jeg finner det veldig lite sannsynlig.

Men kan dere være forsøkt brukt her?

– Av utenlandsk etterretning?

For eksempel. Eller andre typer aktører som søker å påvirke.

– Alt er mulig, men det er det ingen indikasjon på. Jeg er trygg på at dette ikke er en russisk etterretningsoperasjon.

Den anonyme leseren, vet du hvem det er?

– Jeg har sagt at det er en leser som ønsker å være anonym.

Men er han anonym også overfor dere?

– Jeg sier bare at han er en leser som ønsker å være anonym. Jeg vil ikke si noe mer om det.

Så du vil ikke bekrefte eller avkrefte om du vet hvem det er?

– Nei. Jeg sier bare at jeg ikke vil si noe mer om det.

Hvilke andre forhold enn aldersforskjellen mellom Skei Grande og 17-åringen gjør at denne saken «krever behandling i offentligheten», som du har sagt?

– Jeg sier bare at når det står skrevet at Trine Skei Grande presset seg på, så mener jeg det er belegg for det.

Men dette må skrives om hovedsakelig på grunn av aldersforskjellen?

– Og aktiv fysisk fremferd.

Og da er vi egentlig tilbake til at du ikke fester litt til forklaringen om at dette skjede frivillig, selv om den daværende 17-åringen, nå 26 år, nylig har uttalt det. Er undertonen din her at dette egentlig er et overgrep?

– Han har vært søvnløs.

Det har du sagt. Og han har sagt at han ikke var et offer, og at dette var frivillig. Hvorfor fester du ikke lit til det?

– Det er et definisjonsspørsmål i forhold til… Men jeg mener det er ubesvarte spørsmål fortsatt som går på hvilken dømmekraft Trine Skei Grande har utvist. Men jeg føler det ikke er riktig å gå inn i mer detalj om hva vi sitter på av opplysninger nå.

Men mener du det var et overgrep: Ja eller nei?

– Jeg mener det ikke er helt avklart.

Selv om han har sagt det han har sagt?

– Ja. Men det kan gjelde på hendelsen, eller den psykologiske effekten det hadde i ettertid. Som jeg mener det påhviler den eldste parten å vurdere. Det var ikke snakk om en voldtekt, men det betyr ikke at det ikke var elementer av et overgrep, i forhold til den psykologiske konstitusjonen av det, som ikke er passende, og kan vurderes til ikke å være passende i forhold til den erfaringsulikheten som var mellom disse personene.

Er det avgjørende for at dere skrev om dette? Om det bare hadde vært den høye aldersforskjellen, så hadde dere ikke gjort det?

– Hadde det bare vært en høy aldersforskjell, en helt spontan tiltrekning, og det ikke hadde vært noe å skamme seg over og derfor ingen grunn til å holde det skjult, som de har prøvd å gjøre i ti år, så hadde det ikke vært noe argument at hun kan utsettes for press. Det som er saken nå, som burde være relativt åpenbart, det er jo at når dette nå er ute, så er det noe som hefter ved Trine Skei Grande, og som hun har forsøkt å holde utenfor offentligheten. Det går nettopp på det aspektet at hun kunne utsettes for press.

Det er vel ikke så rart at folk vil holde sexlivet sitt skjult for offentligheten? Eller er det slik at fordi hun ikke har villet fortelle om dette til offentligheten, så tolker du det som at hun forsøker å skjule noe mer, noe som går utover det at folks sexliv vanligvis holdes privat?

– Ja, hadde det vært to relativt likebyrdige personer som hadde tatt seg en tur på et soverom på gården, så hadde det vært en mer grei privatsak, og ingen hadde hatt noen interesse av det. Og de som hadde eksponert det, hadde sett helt underlige ut, fordi det ikke er noe ekstraordinært ved det i det hele tatt. Men dette er en ekstraordinær hendelse. Det er skjedd på en åker, i et relativt profilert bryllup.

Spiller det noen rolle?

– Ja. Det gjør det absolutt.

Hvorfor det?

– Jeg synes det er ekstraordinært. Jeg vet ikke hva slags miljø du vanker i, om det er vanlig å ha sex der aldersforskjellen er 20 år. Det er nettopp fordi det er en ekstraordinær sak, og det tas en beslutning om å holde dette unna offentligheten, fordi det vil hefte vesentlig ved deg selv. Det har noe å si i forhold til om det kan påvirke beslutningene dine dersom noen truer med å eksponere om det?

Så du mener at hun har hatt årsaker til å holde dette skjult som går utover at hun har tenkt, som nok veldig mange tenker, at sexlivet tilhører privatlivet?

– Jeg tror det, ja.