Resett publiserte plagiert artikkel

– Jeg tenkte jeg skulle se hva Resett er for noe. Jeg fant ganske tilfeldig denne teksten, og så med en gang at den var oversatt og bare lot som om den var fra eller om Norge. Enhver oppegående leser, inkludert redaktør Lurås, bør merke dette, ganske raskt. Så googlet jeg noen av ordene i artikkelen sammen. på engelsk. Den amerikanske versjonen spratt opp umiddelbart, sier Magnus Marsdal.

Han er skribent og forfatter, og leder av Manifest tankesmie, som befinner seg på venstresida politisk. Teksten Marsdal henviser til heter «Veien fra ytre venstre», og handler om at skribenten «har begynt å bli så kritisk til venstresiden, min ideologiske krybbe» fordi vedkommende «ser et økende antall såkalte liberale personer lovprise sensur og forsvare vold som en respons på fri tale».

Amerikansk original

Resett publiserte innlegget, som er signert en skribent med norskklingende navn, den 19. oktober 2017. Den amerikanske originalen er imidlertid signert Keri Smith og publisert på medium.com under tittelen «On Leaving the SJW Cult and Finding Myself». Ifølge en presentasjonsartikkel på nettstedet Bird er hun en faktisk person som blant annet jobber med såkalte «Civility Dinners», middager der folk med ulike syn inviteres til diskusjon.

– Den norske versjonen er ispedd en setning om Sylvi Listhaug, for å gi den hundre prosent utenlandske artikkelen en tilsynelatende forankring i norsk virkelighet, sier Marsdal.

– Bruker hat

Han legger til:

– Lurås har ingenting med seriøs presse å gjøre. Han er en publisistisk bedrager, som har som forretningsidé å bruke hat til å generere klikk, noe av det mer nedrige som er prestert i ytringsfrihetens navn her til lands. Han seiler konstant under falsk flagg, slik han også gjorde den 22. juli 2011, da han i rollen som såkalt ekspert synset på NRK om at aktøren bak terroraksjonen som rammet Norge godt kunne «være en lokal gruppering fra innvandrermiljøer med en antipati mot det norske samfunnet», noe han åpenbart ikke kan ha hatt noen ekspertkunnskap om. Det er nok et eksempel på en uheldig slagside mot høyre hvis NRK fortsetter å titulere denne sjarlatanen «redaktør».

Fjernet

Helge Lurås i Resett kan informere om at «Veien fra ytre venstre» nå er fjernet fra nettsida deres, selv om det fremdeles er enkelt å søke den opp.

– Vi så det var plagiat, og fjernet teksten. Vi har ikke mulighet til å gå gjennom alle tekster hos oss og sjekke om noen har en utenlandsk kilde. Om en husker Dagens Næringsliv da en av deres egne journalister hadde gjort denne typen plagiat i årevis uten å bli oppdaget, så forstår vi hvor vanskelig det er å oppdage for oss, som har langt færre ressurser.

– Tilføyer noe

At han selv er en «publisistisk bedrager» mener Lurås står og faller på sin egen urimelighet.

– Resett tilfører noe positivt til mediemangfoldet i Norge. Vår voksende leserskare bekreftet at det var et tomrom som burde fylles. Det har vi gjort. Vi dekker andre saker, og sakene annerledes, enn andre medier. Vi følger med på andre, er mer kritiske.

– Ikke stort problem

Helge Lurås drar på det da Dagsavisen spør om det som ser ut som plagiat vil få noen følger for den norske mannen som har fikk «Veien vekk fra ytre venstre» publisert som meningsinnlegg.

– Jeg skal ikke si at vi ikke vil vurdere noen bidrag av vedkommende. Men vi vil lese tekstene hans nøye framover. Akkurat denne er halvannet år gammel, og han er ingen gjenganger hos oss, så jeg ser det ikke som et stort problem, sier Lurås.

Det har foreløpig ikke lykkes Dagsavisen å få tak i den norske innleggsforfatteren, som også har publiserte et annen innlegg på Resett i mai 2018.