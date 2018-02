Innenriks

I et anonymt innlegg som ble lagt ut på Resetts sider lørdag, signert «Mumler Gåsegg», anklages den 20 år gamle norsksomalieren fra Bodø blant annet for å være «et hatsk PK-smykke (politisk korrekt, red.anm.) med snevert utsyn» som er opptatt av å «klekke ut provokasjoner, som vil få det norske folk til å hate seg selv enda mer». Også muslimer som gruppe blir utsatt for verbale angrep i innlegget.

Til NTB sier Jirde Ali at hun har mottatt hets og sjikane som følge av artikkelen. Fra før er hun tvunget til å gå med voldsalarm.

Søndag klaget hun Resett inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på blant annet punktet om beskyttelse av enkeltmennesker og grupper mot overgrep, på punktene om å vise saklighet, omtanke og respekt og for ikke å rette feilaktige opplysninger.

– Resett modererer ikke eget kommentarfelt, folk har skrevet grovt om meg i anonyme kommentarer, heter det i klagen til PFU.

Resett har tidligere vakt reaksjoner i Presse-Norge, især da det ble kjent at nettstedet skal ha tilbudt en 26-åring 400.000 kroner for pikante opplysninger om kulturminister Trine Skei Grande. I Vær varsom-plakaten advares det kraftig mot betalingsjournalistikk.

Sumaya Jirde Ali fikk i januar Zola-prisen for sivilt mot. Hun kom til Norge fra Somalia som seksåring og vokste opp i Bodø, der hun i fjor ble kåret til Årets bodøværing.

NTB