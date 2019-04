Rekviemmesse for ofrene etter terroren på Sri Lanka

Av Andre Lorentsen

Preses Helga Haugland Byfuglien, Sri Lankas ambassadør til Norge Arusha Cooray og ledere fra en rekke tros- og livssynssamfunn var også til stede på messen.

Messen, som ble ledet av biskop Bernt I. Eidsvig, ble avholdt i den katolske St. Johannes menighet i Bredtvet kirke.

Sogneprest Bharath Damacius Villavarayen, som selv er fra Sri Lanka, holdt prekenen.

En rekviemmesse er en katolsk messe for avdøde, der man går i forbønn for de døde og anbefaler dem til Gud.

Om morgenen 1. påskedag ble tre kirker og tre hoteller angrepet av selvmordsbombere på Sri Lanka. De tre kirkene St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian-kirken i Negombo og Zion-kirken i Batticaloa på østkysten og de tre hotellene Shangri-La, Cinnamon Grand og Kingsbury ble angrepet nesten samtidig.

Statsminister Erna Solberg (t.h.) hilser på biskop Bernt Eidsvig og preses Helga Haugland Byfuglien før rekviemmessen i Bredtvet kirke for ofrene for terroren på Sri Lanka. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ifølge tall fra helsemyndighetene ble 253 drept i angrepene, mens om lag 150 ble såret. I alt ni selvmordsbombere skal ha sprengt seg, enten under angrepene eller da politiet forsøkte å pågripe dem.

Etter fredagens messe var det solidaritetssamvær arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i samarbeid med Norges Kristne Råd, Den norske kirke, Sri Lanka dialogforum og Caritas Norge. Her ble det blant annet lest opp budskap fra tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Å ramme religiøse som samles til bønn og gudstjeneste, er å ramme folk i hjertet, sier Ingrid Rosendorf Joys i STL. (NTB)