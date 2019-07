Av: Siri Sønstelie

I fjor måtte Dyrebeskyttelsen ta seg av 8.048 kjæledyr som folk dumpet. Det er ny rekord og mer enn dobbelt så mange som for ti år siden. Tallene fra Dyrebeskyttelsen viser at det blir flere og flere hjemløse kjæledyr for hvert år som går.

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mener tallene og historier fra årets sommer, der politiet blant annet fant en død hund med kjetting rundt halsen i vannet på Garnes i Bergen, er opprørende.

– I snitt forlates over 20 kjæledyr i Norge hver dag, og problemet øker. Rekordmange dyr lider og blir forlatt. Det opprører meg at regjeringen har gjort så lite for disse dyrene, sier Bastholm til NTB.

Krever obligatorisk ID-merking

Nå vil Bastholm at regjeringen på nytt skal ta stilling til obligatorisk ID-merking av dyr.

– Forrige gang dette var på bordet, så avviste regjeringen utrolig nok forslaget om påbudt ID-merking av hunder. Jeg håper sommerens grusomme nyheter om forlatte og mishandlede hunder og katter får dem til å tenke seg om, for allerede til høsten må de ta stilling til vårt nye forslag om ID-merking av hunder og katter, sier Bastholm.

Hun viser i tillegg til at Stortinget i mars 2017 enstemmig ba regjeringen om å vurdere behovet for obligatorisk ID-merking av hunder, noe regjeringen så langt ikke har innført.

– Tiden for ID-merking er overmoden. Ordningen er ikke bare et verktøy for å finne eieren når en hund eller katt er på avveie. Den er også ment for å endre holdningene folk har til kjæledyr, sier Bastholm.



MDG krever obligatorisk ID-merking av hunder etter at rekordmange dyr har blitt dumpet det siste året. Men regjeringen vegrer seg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Regjeringen i tvil

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet er enig i at det er opprørende, trist og helt uakseptabelt at dyr blir dumpet og forlatt hjelpeløse.

Likevel er regjeringen i tvil om ID-merking vil løse problemet, særlig når det gjelder hjemløse og forvillede katter, eller å forhindre at uønskede katteunger blir født, ifølge Skogan.

– Det er grunn til å tro at et slikt krav vil bli fulgt minst opp i de tilfellene der behovet for ID-merking er størst. Det vil være svært ressurskrevende å følge opp et slikt krav, om det i det hele tatt er mulig, sier han.

Det viktigste for dyrevelferden er at dyreeiere forstår og tar det ansvaret som følger med å ha dyr, mener Skogan.