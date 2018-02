Innenriks

Av Mats Rønning

– Dette er gode takter fra Arbeiderpartiet. Det er ingen rødgrønne velgere som skjønner hvorfor skattepenger bevilget til felles velferd og barnas beste skal berike velferdsprofitører, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

En klar utfordring til Ap om å si nei til profitt i privat velferd var nettopp budskapet i Moxnes' landsstyretale på lørdag.

– Vi vil ikke forby private barnehager. Tvert imot vil vi redde private, ideelle barnehager fra å bli skviset ut av store kommersielle aktører, sier han.

Ap snur

I valgkampen var Ap-leder Jonas Gahr Støre imot forslaget, men nå sier partiet til Dagbladet at det ønsker et strengere regelverk.

– Foreldre skal være sikre på at pengene de selv og det offentlige har betalt går til å gjøre hverdagen best mulig for barna. De skal ikke gå til store utbytter i lomma på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til avisen.

Stortinget behandler i øyeblikket et representantforslag om saken fra SV. Ifølge Dagbladet er det reelt sett flertall for å hindre at barnehager som mottar offentlig støtte, tar ut stor profitt.

Reagerer

Høyre, Venstre og Frp er sterkt imot et profittforbud. Regjeringspartiene mener det kan føre til at private barnehager må legges ned.

– Arbeiderpartiets politikk truer landets private barnehager. Ikke bare vil de straffe de barnehagene som faktisk går med overskudd, de vil også straffe de som går med underskudd, sier Frps Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

– Jeg frykter at dersom Arbeiderpartiet får gjennomslag for sin politikk, så vil det føre til at mange barn vil bli stående uten barnehageplass, tilføyer hun.

– Skremselspropaganda, repliserer Aps Martin Henriksen.

– Private barnehager er et viktig tilbud, og våre forslag kommer ikke til å gjøre det vanskeligere for dem som ikke tar ut store utbytter eller profitt. Tvert imot ønsker vi å prioritere små og ideelle barnehager, sier han.

Kontroll

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener Ap allierer seg med Rødt og tegner et bilde av en fiende som ikke eksisterer.

– Absolutt alle er enige om at penger til barnehagesektoren skal gå til barnas beste sier Tybring-Gjedde. Samtidig erkjenner hun at sektoren er i endring.

– Vi ser en dreining mot større konsern, og da må vi også kontrollere og regulere sektoren smartere. Derfor har regjeringen satt i gang en gjennomgang av dagens regelverk og tilsynsordning, sier Tybring-Gjedde.

– Vi har tidligere prøvd å få klarhet i hva regjeringens gjennomgang innebærer, uten å få noe oppklarende svar, sier SVs parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun gleder seg over de nye signalene fra Ap.

– Før jul fikk SV gjennomslag for lignende forslag når det gjelder barnevern. Stortinget har beveget seg et langt skritt i riktig retning når det gjelder å sikre at fellesskapets penger skal gå til velferd og ikke private, sier hun.

Avventer

Også Senterpartiet vil hindre at barnehagekjeder stikker av med store utbytter fra barnehager med offentlig støtte, mens KrF vil ha mer kunnskap før partiet vurderer en lovendring.

– Vi vet for lite om hvor offisielle tilskudd ender og vil ha all informasjon på bordet, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet.

Men også Grøvan understreker at de ideelle barnehagene er under press fra kommersielle kjeder og at KrF ikke vil at barnehagene skal være et område for spekulasjon og profitt. (NTB)