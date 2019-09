Av: Marius Helge Larsen

– Frps ordbruk var helt forkastelig og den måtte vi ta avstand fra, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sier Frp-leder Siv Jensen i en sms til NTB og flere andre medier.

– Enkelte tolker «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres, skriver stortingsrepresentant Abid Raja (V) i et innlegg på Facebook.

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikker er helt unødvendig i et regjeringssamarbeid, sier statsminister Erna Solberg (H) i et intervju med blant annet NRK, TV 2 og VG.

Alle disse utsagnene kom med få timers mellomrom tirsdag ettermiddag.

– Tar avstand

Dermed fortsatte stormen mellom regjeringspartiene. En storm som startet før helgen med at Abid Raja anklaget Frp for «brun propaganda» – et begrep han gjentok i en kronikk i Aftenposten tirsdag.

I sitt Facebook-innlegg tirsdag ettermiddag forsøker imidlertid Raja å strekke ut en hånd til sine kritikere i et mulig forsøk på roe stormen noe.

Han skriver at han trodde det var selvsagt at han ikke hadde til hensikt å kalle Frp nazister, og at han tar selvkritikk dersom det er slik at «brun propaganda er ensbetydende med nazisme».

– Jeg tar faktisk avstand fra det. Og til de i Frp som er såret over det, er jeg svært lei meg, skriver han.

– Ikke klokt

Venstre-leder Trine Skei grande har tidligere støttet opp om Rajas uttalelser, men sier nå at retorikken «brun propaganda» ikke var klok ordbruk.

– Jeg synes ikke det er gode ord å bruke. Problemet er at nå handler debatten om Venstres ordbruk, ikke Frps ordbruk. Deres ordbruk var helt forkastelig og den måtte vi ta avstand fra, sier Venstre-lederen til VG.

– Gjør feil

I tirsdagens kronikk henvendte Raja seg direkte til statsminister Erna Solberg (H) flere ganger, og spurte henne blant annet om hun føler hun har vært modig i denne debatten.

Statsministeren føler ikke at han treffer helt.

– Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, sier Solberg.

Frp-leder Siv Jensen har antydet at Venstre bør gå ut av regjering dersom partiet har problemer med Frp. På spørsmål om statsministeren deler den oppfatningen, svarer Solberg følgende:

– Jeg synes ikke den typen uttalelser er noe lurt.

– Tendenser til oppløsning

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) sier til VG at saken viser tendenser til oppløsning i regjeringen og Venstre.

– Situasjonen er vel den at Venstre egentlig ikke ønsker Frp med i regjeringen, og Frp egentlig ikke ønsker Venstre med i regjeringen. Så de setter sine egne partiinteresser over det felles regjeringsprosjektet, og det er derfor vi kan snakke om en regjering i oppløsning, sier Tuastad.

Samtidig mener han saken stiller Grande i et vanskelig dilemma.

– Hun må på den ene siden være lojal til regjeringen, men på den andre siden ikke gå ut mot sine egne og være så regjeringsvennlig at hennes egne partifolk kan reagere.