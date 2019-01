Regjeringen foreslår at kommersielle fly som trafikkerer distriktsnorge skal bli fritatt for den vektbaserte startavgiften inntil 6 tonn. Det betyr at den største enkeltavgiften på flyginger i Norge blir redusert, og det får aller størst betydning for små propellfly i Widerøe. Dash-8-flyene har en totalvekt på 16–20 tonn, hvilket innebærer en avgiftsreduksjon på rundt 40 prosent for denne flytypen hvis forslaget går igjennom, ifølge Dagens Næringsliv.

– Jeg vil foreslå å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgiften. Dette vil styrke konkurransekraften til de lettere flyene som opererer dagens distriktsruter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Nå vil Widerøe-sjef Stein Nilsen avvente gjennomføringen av betydelige kutt i rutetilbudet på kommersielle ruter i løpet av denne vinteren. Nilsen kaller forslaget «utrolig positivt».

– Når det kommer signaler som dette, vil vi selvsagt utsette en beslutning om mulig rutekutt. Noe annet ville ha vært useriøst. Slike kutt var basert på helt andre forutsetninger, sier Nilsen.