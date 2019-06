Barn og unge kan også bli fratatt passet hvis de står i fare for å bli etterlatt i utlandet og utsatt for vold eller overgrep, melder NRK. Forslaget åpner for å tilbakekalle pass og utstedelse av nytt pass.

– Viktig å beskytte

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier målet er å forebygge at barn og unge her i landet blir utsatt for blant annet tvangsekteskap eller sendt til voldelige koranskoler.

– Vi er klar over at ungdommer fra Norge blir sendt ut mot sin vilje, og at de kan ende opp på koranskoler eller rehabiliteringsskoler, som noen også kaller dem. Det er viktig at vi beskytter de ungdommene fra det, og det å nekte dem pass kan være ett virkemiddel som hindrer dem i å bli uttransportert ut av Norge, sier Kallmyr.

Dersom de nye reglene blir vedtatt i Stortinget, kan de tidligst innføres fra neste år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil straffe foreldre

Justisministeren får støtte av partikollega og Frps familiepolitiske talskvinne Silje Hjemdal, som er glad for at Kallmyr tar et oppgjør med sosial kontroll. Samtidig tar hun til orde for å straffeforfølge foreldre som bevisst sender barn til koranskoler.

– Sommeren er høysesong for at barn sendes til koranskoler i utlandet. Passnekt er et meget godt verktøy for å forhindre at barn og unge blir utsatt for overgrep. Videre må jeg understreke at foreldre som sender barn til utlandet, hvor de blir utsatt for vold og overgrep, bør straffes. Her må vi se nøye på om reglene er gode nok, sier Hjemdal til NTB.