– Vi jobber nå med systemer for å få til en mulig hjemhenting av barn, først og fremst dem som er foreldreløse, sa statsminister Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Hun understreker at det i dag ikke er aktuelt for regjeringen å hente hjem verken IS-krigere eller mødrene til deres barn, men at det jobbes med å finne og identifisere foreldreløse barn med norsk statsborgerskap eller barn som er født i IS-områder av norske foreldre.

Tidligere har det tilsynelatende vært uaktuelt for norske myndigheter hente hjem norske barn som eksempelvis har vært født i IS-områder, flyktningleirer eller som er blitt tatt med fra Norge av foreldre som ønsket å slutte seg til IS. Men arbeidet Solberg nå opplyser om, har pågått «i lengre tid», ifølge statsministeren. Norge samarbeider blant annet med andre europeiske land for å avklare barnas nasjonalitet.

– Vi vet foreløpig ikke hvem som er norske barn, særlig ikke hvis de er foreldreløse. Vi må konstatere deres identitet og nasjonalitet og gi dem et norsk statsborgerskap hvis de har norske foreldre. Det er ganske krevende, sier hun.

– Samtidig må vi sørge for at vi ikke tar imot andre lands IS-krigere som er fedre til noen av disse barna og at vi ikke får andre som kommer til Norge og påberoper seg familiegjenforening og annet, sier Solberg.

Foreløpig er gruppen som kan hentes hjem definert som «barn». Statsministeren sier det ikke har vært diskutert aldersgrenser, men at de fleste av dem det er snakk om trolig ikke er født før 2011.