Innenriks

Det varsler statsminister Erna Solberg (H) etter et såkalt toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping mandag.

– Vi kan se på hvilke tiltak vi kan sette i verk for å få ned innleieandelen, særlig i Oslo, sier hun til NTB.

Samtidig viser både regjeringssjefen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til at et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft ikke er veien å gå i kampen mot useriøse aktører.

– Vi mener et forbud mot innleie vil være altfor rigid. Vi ser at mange bedrifter og bransjer har behov for den fleksibiliteten fra tid til annen, sier Hauglie til NTB.

Både SV, Rødt og Arbeiderpartiet har kommet med ulike forslag knyttet til forbud mot innleie av arbeidere.