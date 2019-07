– Nordmenn bosatt i utlandet skal fortsatt kunne bruke sine gamle norske førerkort ved besøk i Norge. Vi ønsker med dette å fjerne usikkerhet som gjeldende regler har skapt for en del nordmenn bosatt i utlandet om hvordan de kan kjøre ved besøk i Norge, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

De såkalte «grønne førerkortene» i modell N1 skal etter dagens regler utfases innen 1. januar 2020.

Vegdirektoratet foreslår også at personer uten fast bopel i Norge skal få kunne ta førerkort klasse S, altså snøscooter. I dagens ordning er det et krav om at personen må ha fast bopel i landet, noe som har skapt utfordringer for utenlandske arbeidere i turistnæringer hvor snøscooter er en del av jobben.

– Det bør bli enklere for personer som ikke bor i Norge å få førerrett for snøscooter i Norge. Dette kan gjøre det enklere for norske foretak å benytte utenlandske arbeidere i sesongarbeid innen turistnæringen. Trafikksikkerheten ivaretas ved at førerne har gjennomført opplæring og bestått prøve etter norske regler, sier Skjervold.

Høringsfristen er satt til 1. september.