– Regjeringen sender politifolk ut på bygda, mens Oslo ikke har nok politi

Torsdag ettermidag fremmet SV forslag om flere politiressurser til utfordringer i byene, særlig rettet mot ungdomskriminalitet og Holmlia.

Forslaget ble nedstemt, og Petter Eide (SV) raser nå mot regjeringen og Krf.

– Her behandler Stortinget hvordan Norges politiressurser skal fordeles, men byene ble ikke nevnt. De er helt glemt, sier han.

Ifølge Eide var Jan Bøhler og ham selv de eneste som nevnte byene fra talerstolen.

– Stortinget svikter byene

Eide trekker fram at kriminaliteten går ned i distriktene, både på vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet, samtidig som at kriminaliteten i byene er mer kompleks og dermed trenger mer sammensatte ressurser.

– Stortinget svikter byene. De vil sikre politi til distriktene, men ikke til byene og utsatte bydeler.

Å styrke distriktene syns Eide i seg selv er en god ting, men han opplever at byen blir oversett og nedprioritert.

– Regjeringen sender politifolk ut på bygda mens Oslo ikke har nok politifolk i gata. De setter land opp mot by, og gir et tydelig signal om at det er viktigere å sikre politi på bygda, enn i byen, sier Eide.

Byen

Eide mener politkerne er lite villige til å lytte til byen.

– De ser ikke at noen bydeler har behov for et mer tilstedeværende politi. Dette er et svik mot det folk i Groruddalen mener er veldig viktig, sier Eide.

Stortinget vedtok i dag å disponere politiressursene langs gammel lendsmansstruktur, som ikke gjelder byene.

