– Rådene og tipsene er gode, men det er en del ting vi vil legge til, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

– Blant annet kan det tilføyes at det er krav til lys på elsparkesykler. Lys er montert på utleiesyklene, men elsparkesykler kjøpes jo også av privatpersoner.

– En sentral del

Det var i april 2018 at regjeringen bestemte at «små, elektriske kjøretøy» skulle likestilles med ordinær tråsykkel, men det var først tirsdag at «Noen tips om bruk av elsparkesykler» ble lagt ut på nettstedet regjeringen.no.

– Hvorfor finner dere det nødvendig å legge ut disse tipsene nå?

– Vi er opptatt av at dette utelukkende skal være en suksess, svarer statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet.

– Elsparkesykler har blitt en sentral del av innbyggernes framkomstmidler og utrolig populære. Da er vi opptatt av at man bruker dem på en god måte slik at vi unngår ulemper som uvettig parkering og farlig ferdsel for andre. Derfor ønsker vi å bidra til oppmerksomhet rundt reglene slik at brukerne er dem mer bevisst og kan tilpasse sin bruk, utdyper han.

Oppvaskmøte

Farlig ferdsel på elsparkesykler har det vært mer enn nok av. Så sent som torsdag kunne Aftenposten fortelle om en elsparkesyklist som ble stanset av politiet i Vålerengtunnelen i Oslo med nær to i promille. Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke med tilfeller av hasardiøs elsparkesykkelbruk som har resultert i mange personskader.

Om dette påpeker regjeringen blant annet følgende i sin tipsoversikt:

Det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av rusmidler.

Det er kun tillatt med én person på hver sparkesykkel.

De samme trafikkreglene gjelder for elsparkesykler som for vanlige tråsykler.



Regjeringen skriver også om det som ikke begrenser bruken av elsparkesykler. Det er ingen statlig aldersgrense ved bruk av elsparkesykler. Foresatte bør likevel vurdere om barn er modne nok til å bruke elsparkesykkel, tilføyes det.

Det er ikke krav om hjelm. Men det er alltid smart å beskytte seg, tilføyes det.

I september innkalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) elsparkesykkelbransjen til et oppvaskmøte i et forsøk på å få bruken i mer ordnede former. Han oppfordret da bransjen til å gå i dialog med byene for å finne løsninger, uten at staten må inn og regulere markedet.

– Vurderer regjeringen på noen måte reguleringer?

– Nei, regjeringen vurderer ikke det nå, svarer Skjervold.

– Vi er opptatt av at aktørene i første omgang har en god dialog med kommunene for å finne bærekraftige lokale tilpasninger slik at vi ikke trenger å overstyre. Vi ser flere eksempler på at næringsliv og aktørene tilpasser seg, for eksempel har vår nabo Schibsted etablert egne plasser for parkering utenfor sine lokaler for å få det mer oversiktlig.

Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. FOTO: TRYGG TRAFIKK

– 12 år, 16 år

I Trygg Trafikk har Christoffer Solstad Steen lest regjeringens elsparkesykkeltips med stor interesse.

– Du mener det burde ha stått noe om krav til lys, men hva annet burde blitt tilføyd?

– Jeg ville også ha lagt til at elsparkesykkel er et krevende kjøretøy for førstegangsbrukere, og at det derfor er klokt å trene først under rolige forhold hvor det ikke er mye trafikk. Det kunne også ha stått noe om at elsparkesylistene ikke bare risikerer å skade fotgjengere, men også seg selv i kollisjon med biler, og at det derfor er viktig å opptre forutsigbart når man beveger seg så fort, svarer Steen.

– Trygg Trafikk mener dessuten at ingen under 12 år bør få bruke elsparkesykkel, og at det bør være krav om hjelm opp til 16 år. Videre bør det ses på tilgjengeligheten av elsparkesykler sent på kveld og i helgene, for å unngå mye fyllekjøring. Det kan for eksempel skje ved at det ikke blir mulig å åpne elsparkesykler etter midnatt, natt til søndag på Karl Johan, fortsetter han.

– Det bør også ses på lokale reguleringer knyttet til maksimaltall for antallet utleiesykler.

– Vi går vinteren i møte. Gjør også elsparkesyklene det?

– Det kreves mer av kjøretøy når det blir glatt med islagte veier. Jeg ville ikke ha kjørt med elsparkesykkel da uten gode vinterdekk.

– Segwayen kom og «forsvant». Tror du elsparkesykkelen har kommet for å bli?

– Den kommer i hvert fall ikke til å forsvinne med det første. Sammenlignet med segwayen er det jo en helt annen tilgjengelighet av elsparkesykler. Nå er de på hvert gatehjørne.

