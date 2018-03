Regjeringen håper å unngå Trump-toll

Innenriks

Av Mats Rønning

Norsk eksport er ingen trussel for USA, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun håper på gjennomslag i dialogen om Trumps nye metalltoll.

– Vi følger nå opp saken tett overfor amerikanske myndigheter, både i Washington og i Oslo. Norsk eksport er ingen trussel for USA. Dette har vi formidlet tydelig overfor USA, sier Søreide.

Det var sent torsdag kveld at regjeringen ble informert om at Norge i utgangspunktet ikke står på lista over land som får unntak fra USAs nye toll på stål og aluminium.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har besluttet å innføre handelshindre. Vi forventer at WTO-regelverket respekteres og at Norge likebehandles i denne saken, fortsetter hun.

Har tro

USAs ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite, slo tidligere i helgen fast overfor Adresseavisen at han jobber for å sikre Norge unntak fra Trumps nye straffetoll.

– Når det gjelder slike kompliserte avtaler mellom land er det av og til slik at ikke all informasjon kommer fram. Toll-saken er ikke ferdig utformet og avgjort. Forhåpentligvis kan vi løse det til beste for både USA og Norge, sier han.

De nye tollsatsene trådte i kraft fredag morgen. Vedtaket innebærer en ekstratoll på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på import av aluminium. Så langt er det kun gjort unntak for landene i EU samt Canada, Australia, Mexico, Brasil, Argentina og Sør-Korea.

Ber Solberg ta grep

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er urovekkende at Norge ikke står på unntakslista. Han ber statsministeren selv om å engasjere seg.

– Dette burde være en sak som statsministeren tok direkte med presidenten, etter at han skrøt av Norge som en god kunde av USA, fastslo Støre overfor NTB fredag.

De direkte økonomiske konsekvensene for Norge er begrensede. Bare 0,2 prosent av den norske eksporten av stål og aluminium går til USA. Men Støre frykter USAs nye toll kan være et varsel om en internasjonal handelskonflikt.

– Det må et lite land med en åpen økonomi ta på stort alvor. Mer enn omfanget av handelen, bør det at dette kan skje, uroe oss, fordi det betyr at de politiske forbindelsene vi mener er gode, ikke automatisk gir beskyttelse.

Handelskrig?

NUPI-forsker Arne Melchior mener i likhet med Støre at faren for en eskalerende handelskrig er mer alvorlig for Norge enn selve tollen.

– Jeg frykter systemvirkningen av USAs handelspolitikk på verdensøkonomien, mer enn de isolerte skadene for stål og aluminium i Norge, selv om de også er av betydning, sa Melchior til NTB før helgen.

Han trekker spesielt fram restriksjonene USA har varslet overfor Kina som skumle for verdensøkonomien. Analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, er inne på det samme i et intervju med Dagbladet.

– Det er der spillet over til norsk økonomi ligger. Frykten er at dette eskalerer til en større handelskrig. Først hadde du stål- og aluminiumstollen, og så en toll direkte mot Kina, som kineserne svarte ganske mildt på. Men det er den type mekanismer man er redd for, sier Bernhardsen. (NTB)