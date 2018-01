– Regjeringen gir til de rike, men tar fra folk flest

Innenriks

Av: Aslak Bodahl, ANB

– Vi har sett et tydelig mønster fra regjeringens side. Skattekutt deles gladelig ut til de rikeste, mens varer og tjenester blir dyrere for folk flest, sier stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Økt «moroskatt»

Heggø er kritisk til regjeringens økning av den laveste momssatsen, såkalt «moroskatt», fra 8 til 10 prosent i budsjettforhandlingene og deretter fra 10 til 12 prosent i statsbudsjettet.

Det innebærer at momsen blir 20 prosent høyere for blant annet persontransport, hotellovernattinger, kino, museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og TV-lisensen.

– Dette var uforutsigbart og skjedde nærmest over natta. To av tre hoteller, stort sett i distriktene, går i minus med dagens kronekurs, og næringen er bekymret for at det nå skal gå fra vondt til verre, sier Heggø.

Færre momssatser

Hun er forundret over at regjeringen vil forenkle systemet med merverdiavgift og redusere antall satser fra dagens tre på «moroskatt», matmoms (15 prosent) og standardnivå (25 prosent).

– Hvordan skal det tolkes at regjeringen vil forenkle og ha færre momssatser? Hvilke skal bort? spør Heggø, som vil ta opp endringene i momssystemet med finansminister Siv Jensen (Frp) i neste spørretime i Stortinget.

Hun kjøper ikke argumentet fra Finansdepartementet om at økningen i «moroskatten» kun vil berøre deler av omsetningen for mange virksomheter. I tillegg til å være bekymret for at folk må punge ut mer for å reise kollektivt og å gå på teater og konserter, håper ikke Heggø at en forenkling av satsene vil føre til en økning av matmomsen.

– Det vil gå utover vanlige familier og dem med dårlig råd. Du kan velge bort luksusvarer, men ikke mat, sier Ap-politikeren.

Med på det samme

Skattepolitisk talsperson i Høyre, Vetle Wang Soleim, er mildt sagt forundret over Aps utspill.

– Partiet stemte selv for å øke den lave momssatsen både i år og i 2016, og det var i tråd med regjeringens forslag. Det er veldig rart å beskylde andre for uforutsigbarhet når man selv er med på akkurat det samme, påpeker Soleim overfor ANB.

Bakgrunnen for å øke den laveste momssatsen er at regjeringen ønsker å skyve skattebyrden ytterligere fra skatt på sparing til skatt på forbruk.

– Denne økningen vil være vanskelig for blant annet hotellene. Vi senker formuesskatten år for år, og dessuten er vi nå i dialog med kontrollorganet for EØS-avtalen om en vesentlig øking av verdsettelsesrabatten for hoteller og overnattingssteder, sier Soleim.

Ekstraregning fra Ap

– Jeg lurer på hvorfor Ap ikke bare vil øke momsen, men på toppen gi hotelleiere og alle andre i næringslivet en stor ekstraregning ved å øke formuesskatten tilbake til 2013-nivå? Dette viser at partiet ikke skjønner hvordan arbeidsplassene skapes her i landet, føyer han til.

Soleim presiserer at matmomsen på 15 prosent ikke har vært endret siden 2012, men at den økte fra 11 prosent i 2005 til 15 prosent i 2012 – altså under den rødgrønne regjeringen.