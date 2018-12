Av Aslak Bodahl, ANB

– Når venstresiden skal bruke de store pengene i skolen, går det til skolemat, fysisk aktivitet og tiltak som ikke handler om kvalitet og innhold, sier Høyres Kent Gudmundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Høyres utdanningspolitiske talsperson tror «det er få som har fått med seg at venstresiden tar til orde for kutt og nedprioritering av kvalitet og kunnskap i skolen».

– Til tross for store skatteøkninger, finansieres ikke en gang valgløftene i skolen fullt ut. Regningen blir i stedet sendt videre til neste budsjettår. Valget mellom venstresiden med Ap og dagens flertall er derfor et retningsvalg for norske skole, mener han.

Aps Martin Henriksen omtaler innvendingene fra Gudmundsen og Høyre som «rør» og «den mest absurde kritikken fra et regjeringsparti så lenge jeg har sittet på Stortinget».

– Ap vil bruke mer enn to milliarder kroner mer på grunnskole og videregående enn dagens Høyre-regjering. Jeg skjønner at Høyre blir litt forvirret av å lese vårt alternative budsjett. Ingen i det partiet er vant til å se så store tall på et utdanningsbudsjett, sier Henriksen til ANB.

Kutt fra Ap og SV

Gudmundsen underbygger sin kritikk mot venstresidens kutt i skolen med følgende fakta:

• SVs kutt på 500 millioner kroner til etter- og videreutdanning vil ramme om lag 2.000 lærere.

• Ap sier nei til styrking av lærerspesialistordningen og kutter fra 1.200 til 600 lærerspesialister. SV kutter alle 1.200 lærerspesialister.

• Ap sier nei til at dagens lærere skal innfri nye kompetansekrav.

• Ap prioriterer 150 millioner utover regjerings satsing på lærernormen til potensielt 500 lærerstillinger, men uten kompetansekrav.

– En god skole med faglig gode lærere gjør at alle elever kan nå sine mål uavhengig av foreldrenes bakgrunn, understreker Høyres utdanningspolitiske talsperson.

Råd og vilje

Henriksen fnyser av resonnementet fra Gudmundsen og sier at Ap har råd og vilje til å prioritere det som er viktig i skolen. Han skammer seg ikke over at partiet foreslår skolemat for alle elever.

– Én av sju går på skolen uten en matpakke. Det å spise sunt gir bedre helse, læring og konsentrasjon. Når Høyre bruker 25 milliarder kroner på skattekutt, har ikke partiet råd til å prioritere et helhetlig og godt skoletilbud, påpeker Aps utdanningspolitiske talsperson.

Han viser til at Ap bruker nøyaktig like mye penger på lærerspesialister som det Høyre gjør.

– Den alvorlige mangelen med Høyres skolepolitikk er at partiet tror det må velge mellom lærling og trivsel, påstår Henriksen.

– Ap vil ha en skole som ser hele eleven. Vi vil ha kvalifiserte lærere og tiltak for å rekruttere nok lærere, mens regjeringen går med åpne øyne mot lærermangel og altfor mange ukvalifiserte i klasserommene. At Høyre aksepterer dette framfor å satse på rekruttering, er en direkte nedprioritering av den kvaliteten som elevene fortjener, mener Henriksen.

Under press

For Gudmundsen er det viktig å investere i kvalitet og kunnskap i skolen for at barna skal bygge landet videre med innovasjon og nye arbeidsplasser og næringer. Han påpeker at det norske velferdssamfunnet kommer under press fra eldrebølgen og lavere oljeinntekter.

– De rødgrønne senker kvalitetskravene i skolen samtidig som de kutter i etter- og videreutdanning og flere karriéreveier for lærere som vil bli i klasserommet, sier Høyre-politikeren.

– Ap vil ha en mye kraftigere satsing på kvalitet og det som bidrar til trivsel og helse for elevene. Flere lærere, mer tid til læring og en styrking av tidlig innsats er et mål for oss, forklarer Henriksen. (ANB)