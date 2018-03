Redningsaksjon for nærnatur

Innenriks

– Vi vil foreslå at regjeringen utreder en nærnaturlov à la markaloven i Oslo som sikrer viktige natur- og friluftsområder rundt byer og tettsteder, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener blant annet disse områdene er aktuelle i den sammenheng:

Mosseskogen.

Moss bymark.

Bymarka i Trondheim.

Byfjellene i Bergen.

Tromsømarka.

– Ikke tenkt å gi meg

Det var søndag at Klima- og miljødepartementet sendte ut melding om at regjeringen nå starter «arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka. Dette er første fase på veien mot en nasjonalpark i Østmarka.»

For Dagsavisens faste lesere kom dette trolig som ingen stor overraskelse. Ola Elvestuen (V) har flere ganger tidligere, og lenge før han ble klima- og miljøminister, sagt til Dagsavisen at han vil ha en nasjonalpark nær Oslo.

– Jeg har definitivt ikke tenkt å gi meg. Dette blir en del av valgkampen og videre inntil et flertallsvedtak om nasjonalpark i Østmarka foreligger, forsikret Elvestuen overfor Dagsavisen 11. februar i fjor.

Det skjedde etter at Høyre, Frp og Sp sammen hadde stanset et forslag fra blant annet Elvestuen om en slik nasjonalpark. Forslaget ble opprinnelig lansert i fellesskap av Venstre, SV, Ap og MDG i Dagsavisen i februar 2016.

Ikke full lokal enighet

– Det er svært gledelig at regjeringen tar initiativ til opprettelse av Østmarka nasjonalpark, mener Kaski.

Årsaken til at Høyre, Frp og Sp stanset en nasjonalpark i fjor, var at de tre partiene mente det måtte foreligge politisk enighet fra alle berørte kommuner om dette. Det gjør det ikke, ettersom Enebakk er imot. Alle de andre kommunene, både Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski er positive til å utrede en nasjonalpark.

– Jeg mener det er tilstrekkelig oppslutning til å utrede naturverdiene i området, sier Elvestuen i meldingen som ble sendt ut søndag.

– Når denne kartleggingen er gjennomført, vil jeg ta stilling til om det skal startes en formell verneplanprosess med sikte på å opprette nasjonalpark i Østmarka, fortsetter han.

– Hva er det som tilsier at Høyre og Frp vil stemme annerledes denne gangen enn de gjorde for ett år siden?

– Vi har tro på at SV sammen med Venstre denne gangen skal få gjennomslag for en nasjonalpark i Østmarka, svarer Kaski.

– Kartleggingen av naturverdiene som nå settes i gang, er et viktig første skritt. Dessuten står Østmarka spesifikt nevnt i regjeringsplattformen, så det tyder vel på at vi endelig får overbevist Høyre og Frp om at områdene er så verdifulle at de må tas vare på som nasjonalpark, fortsetter hun.

– Viktig beskyttelse

Den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka ligger i området som omfattes av markaloven, som trådte i kraft i 2009. Markaloven gjelder for til sammen 19 kommuner i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Østfold.

– Markaloven gir en viktig beskyttelse av naturområdene rundt hovedstaden. Den forebygger konflikter om arealutnyttelse og gir økt forutsigbarhet for både næringsliv, lokalpolitikere, sivilsamfunn og andre aktører, konstaterer Kaski.

Hun ser ingen grunn til at en slik beskyttelse av nærnaturen bare skal forbeholdes Oslo-området.

– De fleste norske byer og tettsteder har flotte naturområder som brukes av befolkningen til friluftsliv og som det er viktig å ta vare på. Lett tilgang til fri natur gir mulighet for god helse, økt livskvalitet, store naturopplevelser og mer kunnskap om naturen. Det er av stor betydning at vi tar vare på naturen der folk bor og nær barnehager og skoler.

Alpinanlegg og bru

SV mener dette enten kan gjøres ved å etablere et lovverk for andre områder etter modell av markaloven, eller ved å etablere et nasjonalt rammeverk gjennom en nærnaturlov.

– Har du noen eksempler på hvorfor naturområder nær byer trenger en slik beskyttelse?

– Naturområdene rundt byene presses stadig av utbyggingsplaner. Bymarka i Trondheim trues av et større alpinanlegg, Mosseskogen kan trues av ei bru over Oslofjorden, svarer Kaski.

Mye tyder på at det kan bli kamp både om nasjonalpark i Østmarka og SVs forslag om nærnaturlov.

– Vi ser ikke noe stort behov for nye nasjonalparker i Norge, uttalte Sps Marit Arnstad til Dagsavisen i fjor, mens Frps Jan Henrik Fredriksen påpekte at «med Svalbard inkludert ligger Norge langt over nasjonale mål for vern.»