Raymond seiler opp som Støres arvtaker

Innenriks

Av NTB

Med Giskes avgang seiler nestleder Hadia Tajik opp som den naturlige arvtakeren etter Støre. Men kilder VG har vært i kontakt med mener det er mistro til nestlederen, og utpeker byrådsleder Raymond Johansen ut som en kandidat.

– Målingene på 20 prosent viser krisen, og fortsetter det slik vil Raymond Johansen mye raskere enn antatt kunne seile opp som den naturlige samlende kandidaten, sier en Ap-kilde til avisen.

Tajik

– Det er etter Giskes fall mange som mistror Hadia Tajik. I den situasjonen vil Johansen kunne samle mange bak sitt kandidatur. Han har en tung nok base som byrådsleder i Oslo og trenger ikke noen nestlederposisjon for å bli Støres arvtaker, fortsetter kilden.

VG skriver at de har vært i kontakt med flere kilder i LO og Ap som utpeker Johansen som arvtaker, men at ingen eller få ønsker å kommentere saken offentlig.

Raymond Johansen sier til avisa at han har full tillit til den sittende partiledelsen og at hans fokus er å gjøre en så god jobb som mulig for Oslo.

– Nominasjonen foran kommunevalget i 2019 ligger fortsatt langt fram i tid, så det er lenge til jeg trenger å forholde meg til det, sier han. (NTB)