Rapport: Fortsatt stor boligmangel for studenter

Det viser den ferske Studentboligundersøkelsen, som Norsk studentorganisasjon (NSO) står bak. Den nasjonale målsettingen for dekningsgraden er på 20 prosent, men undersøkelsen viser at den nå er på 14,5 prosent.

Det mangler ifølge rapporten 14.351 boliger for å nå det nasjonale målet.

– De siste seks årene har byggingen av studentboliger vært så høy at 21 prosent av nye studenter har tilgang på studentbolig. Til tross for satsingen, har ikke den nasjonale dekningsgraden endret seg vesentlig, står det i rapporten.

Prioritering gir resultater

Det er hovedsakelig økningen i nye studenter som spiser opp satsingen på studentboliger, ifølge rapporten.

– Selv om den totale dekningsgraden nærmest står stille, ser vi at regjeringens prioriteringer av studentboliger gir resultater, sier leder Marte Øien i NSO.

Studenttallet har i perioden 2014 til 2019 vokst med nesten 24.000, mens det er bygget over 5.000 nye hybelenheter.

– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, skriver NSO i rapporten.

Ønsker å bygge mer

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier det er bra at flere har fått studentbolig de siste årene, og hun sier det skyldes regjeringens satsing.

– De siste årene har det blitt lyst ut rekordmange tilsagn, til over 2.200 nye studentboliger hvert eneste år. Vi ønsker å bygge flere studentboliger, men det er samskipnadene som søker og bygger dem, sier hun til NTB.

Hun legger til at det er et omfattende arbeid, men at det blir jobbet hardt for å få enda flere studenter i studentboliger.

Ifølge NSO er det ikke nok med innsats fra regjeringen for å nå målsettingen – vertskommunene må også bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger.