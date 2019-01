Av Leif Martin Kirknes/LO Media

Ramunas Gudas har fått et tilbud fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) på 2,4 millioner kroner i erstatning etter heisulykken, skriver Budstikka i en artikkel publisert i romjula.

Litaueren ble skadet i en arbeidsulykke i Bærum i 2013. Det har siden da pågått en kamp om erstatning – og etterforskning av brudd på arbeidsmiljøloven – med blant annet Heismontørenes fagforening (HMF), LO i Oslo, LO i Asker og Bærum, Byggfag Drammen – Bærum og Oslo Bygningsarbeiderforening som nærmeste støttespillere.

Lokalavisa Budstikka har fulgt saken siden starten og var også avisa som i sin tid klarte å spore opp ulykkesofferet og få ham i tale etter at han uten videre oppfølging fra Norge ble sendt ufør hjem til Litauen.

Advokat Tor Ingebrigtsen i Sandvika sier til Budstikka at de var i forhandlinger med YFF like før jul, hvorpå tilbudet ble lagt frem. Ramunas Gudas reagerte med lykkerop da nyheten ble kjent for ham, skriver de, mens advokaten mener beløpet «etter forholdene er ganske greit».

Kritisk til beløpet

YFF har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Rune Larsen, en av HMFs ildsjeler i denne saken og med i støttegruppa, mener det er kjempegode nyheter at YFF omsider har åpnet døra for forhandlinger.

– Det er et gjennombrudd at YFF har innsett at de har et ansvar i denne saken. Det er bra, ikke minst for Ramunas Gudas, men også for støttegruppa som har jobbet for å få til den rettferdigheten, sier han til Nettverk.

Men selv om Ramunas Gudas i Budstikka jubler over beløpet, stiller Larsen spørsmål ved beløpets utmåling.

– Beløpet Ramunas Gudas er tilbudt på 2,4 millioner kroner, er helt sikkert et stort beløp for ham, men det er greit å kommentere at en norsk ungdom på 28 år med de skadene Ramunas Gudas har fått og blitt påført, nok hadde blitt tilbudt en betraktelig høyere sum, sier Larsen til Nettverk.

Dårlig økonomi

Med siste nytt fra YFF var 2018 uansett et bedre år enn de forhenværende for både hovedpersonen og hans støttespillere. Gudas fikk tilkjent menerstatning på 600.000 kroner av Nav i juni, en kompensasjon for tap av livskvalitet etter yrkesskade som gir varig funksjonsnedsettelse.

– Den medisinske menerstatningen kom i 2018 etter en undersøkelse på Sunnaas høsten 2017. Ramunas har ventet i fem år og lidd mye, med dårlig økonomi for seg selv og sin familie, sier Larsen.

Når det gjelder YFFs tilbud, tror Larsen også den politiske markeringen og streiken på Eidsvolls plass like utenfor Stortinget i november 2018 var utslagsgivende.

– Da ble det riksdekkende medieoppslag rundt saken, pluss at det kom en del stortingsrepresentanter både på plass og på plassen, sier Larsen.

På frifot

Samtidig er saken også henlagt og beordret gjenopptatt nok en gang i løpet av fjoråret. «Normalen» til da var at Statsadvokaten beordret politiet til å gjenoppta etterforskningen, men denne gangen var det Statsadvokaten selv som ydmykt mente at saken nå hadde gått ut på dato etter somling hos politiet. Men den henleggelsen ble trumfet av Riksadvokaten.

– Det er ganske unikt at Riksadvokaten opphever Statsadvokatens avgjørelse i en arbeidsulykke, sier Larsen, som var i kontakt med politiet like før jul og da fikk lovnader om å bli orientert så snart etterforskningen ligger på deres bord igjen.

Det frustrerer Larsen at ingen er stilt til ansvar etter ulykken.

– Jeg synes det er ille at de store kjeltringene fortsatt går fri, sier Larsen om de aktørene som var involvert i byggeprosjektet på Bærum. (LO Media)

