I begynnelsen av 2018 økte husleien med 3000 kr, med et varsel på to måneder.

– Da jeg forsøkte å spørre hva økningen skyldtes fikk jeg bare beskjed om at det var en indeksregulering, sier Kristoffersen. I år ble husleien økt ytterligere 300 kr med samme begrunnelse, og denne gangen uten varsel. I tillegg betaler nå beboerne et månedlig beløp for «praktisk bistand».

Snart i minus

De drastisk økte boutgiftene for Kristoffersens datter fører til at hun ikke lenger har mulighet til å legge penger til side.

– Det går akkurat rundt nå, men snart er hun i minus på månedsbasis. Og hun har en trygd som er ganske god. Jeg vet om andre som har måttet søke NAV om ekstra støtte fordi det ikke går rundt, sier hun.

Kristoffersen forteller at hennes datters totale husleie nå er på 9920 kr, og at utgifter til strøm, nett og mat kommer i tillegg. Selv kjøper hun nå klær til datteren sin.

– Vanligvis har hun også kunnet sette av litt penger for å spare til ferie, men det vil ikke lenger være mulig med den husleien hun har nå. Hun er avhengig av to ledsagere på tur og det koster 22500 kr for én uke. I tillegg kommer reise og boutgifter. Hun drar vanligvis på ferie én uke, en gang i året, og det gleder hun seg til hvert år. Hun får det samme problemet med sosiale aktivteter som å gå på kino eller å gå ut og spise, sier Kristoffersen.

I en kronikk i Drammens Tidende skriver en annen pårørende, Tore E. Hansen, at politikerne på denne måten passifiserer denne samfunnsgruppen og vanskeliggjør deres samfunnsdeltakelse.

Gjengs leie

Husleieøkningen i kommunale boliger har sin bakgrunn i et vedtak i bystyret som gjør det mulig å regulere boligene til «gjengs leie». Å justere husleie til gjengs leie er noe det åpnes for i husleieloven og handler om at husleien kan justeres til å gjenspeile dagens leiemarked.

Hilde Hovengen (Frp) sitter som leder i bystyrekomite helse sosial og omsorg i Drammen og forteller at de tok utgangspunkt i Rådmannens anbefalinger når det gjaldt å innføre gjengs leie for kommunale boliger i Drammen.

– Grunnen til at det ble innført var for at kommunale boliger ikke skulle være en sovepute slik at folk ikke kom seg videre, sier Hovengen. Hun sier de ikke har vært klar over at vedtaket har rammet grupper eller enkeltpersoner på den måten som Kristoffersen og flere med henne beskriver.

– Dette er ikke intensjonen med vedtaket, og hvis det slår veldig uheldig ut for enkelte grupper så må vi ta en runde til på det og sette inn tiltak slik at det ikke gir den effekten, sier hun.

Fylkesleder i FO Buskerud, Gry Elizabeth Juvelid, mener at å kreve gjengs husleie for denne målgruppen er lite verdig.

– Dette er mennesker som er avhengig av bistand og hjelp hele livet. Vi kan ikke drive med silo-tenkning og enkeltbudsjetter her, vi må se på helheten i tilbudet. Oslo Kommune gjorde en veldig god jobb da de snudde etter at de så hvor skjevt dette vedtaket traff. Vi er opptatt av at alle skal ha et verdig liv, livet ut. Da kan man ikke kjøre husleia så høyt at man ikke har økonomi til å leve, sier Juvelid.

Hadde flyttet

– Vi hadde flytta fra hele dritten, hadde vi hatt et valg. Men vi er helt låst og det vet jo kommunen, sier Kristoffersen

Hun forteller at selv om datteren hennes stortrives med personalet og får den hjelpen hun trenger i hverdagen, så er forholdene rundt svært lite tilfredsstillende. Til tross for den økte husleien er lite gjort i boligen i løpet av de 20 årene datteren har bodd der.

– Kjøkkenet er fra 50-tallet, og det er ingen som skifter lister eller gjør noe som helst. Jeg er glad i å male, jeg, men nå synes jeg det begynner å bli litt for mye av det gode. Det eneste de har gjort er å pusse opp badet, fordi det var fukt der, men også det ble gjort til minst mulig kostnad, sier hun.

Lite hjelp

Kristoffersen forteller at hun opplever å få lite hjelp fra kommunen når hun henvender seg dit.

– Jeg får bare beskjed om å søke bostøtte. Det har jeg nå gjort, men fikk avslag fordi inntekten til datteren min er 170 kr. for høy. Uføretrygden ble nylig økt med 200 kr, så da står vi der, sier hun. Hun har en klar bønn til Drammens politikere om å oppheve vedtaket om gjengs leie på kommunale boliger.

– Det er skremmende med slike stadige økninger, vi lurer jo på hvor det skal slutte, sier hun.