Raja: – Frykter «Sylvi-tilstander»

– Jeg vil ikke lenger tie når hun snakker negativt om muslimer og innvandrere som gruppe og fremmer myter og fordommer. Minoritetsungdom må se at de har noen som snakker deres sak i offentligheten, sier Raja til Dagbladet.

Han opplyser til avisen at han tidligere har unngått oppgjør med Listhaug, fordi Venstre og Frp lenge har samarbeidet tett. Men nå sier Raja han vil møte Listhaug på samme måte som han møtte Carl I. Hagen i TV-debatter som fersk samfunnsdebattant.

– Sylvi Listhaug er 2.0-versjonen av Hagen, sier Raja og viser til Frp-politikerens utspill i Arendal om at partiet er å takke for at det ikke finnes «svenske-tilstander» i Norge.

– Det er ikke noe nytt at Abid Raja anklager meg for fordommer og hat mot muslimer uten at han greier å komme opp med et eneste konkret eksempel, sier Listhaug til avisen. (NTB)

