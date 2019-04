Pubkjede tatt for ulovlig innkvartering

Bakgrunnen for gebyret er at Arbeidstilsynet under et uanmeldt tilsyn 7. mars oppdaget at ni polske arbeidere var ulovlig innkvartert i det historiske bygget De røde sjøhus i Stavanger, som skal pusses opp og huse puben.

Les også: Torbjørn Jagland varsler oppvask - skal skrive memoarer

Arbeidstilsynet mener at innkvarteringen ikke var forsvarlig på en rekke punkter og slo fast at pubkjeden brøt loven. Nå er kjeden ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner.

Administrerende direktør Peder Blak i The Old Irish Pub sier til Rogalands Avis at pubkjeden innrømmer feilene og vil betale overtredelsesgebyret.

Les også:

– Vi satte oss inn i reglene, men ikke godt nok, og det har vi tatt lærdom av. Siden da har vi sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører, grundig gjennomgått alle rutiner for å sikre at all vår virksomhet er i henhold til norske lover og regler, sier Blak.

The Old Irish Pub har fra før en norsk filial i Oslo og en i Drammen.