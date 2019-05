Psykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept

Grøndahl mener at løsningen, kombinert med omfattende terapi, kan føre til at pedofile får «luftet» sine lyster, i strid med politiets overbevisning om at løsningen vil aktivere overgrep. Spesialisten ber derfor om vitenskapelige eksperimenter.

– Vi vet ikke om seksualiserte dukker av barn trigger overgrep, eller om de kan fungere motsatt, som en slags ventil, sier Grøndahl til Dagbladet.

– Bekymret

– Kripos er særlig bekymret for dem som bestiller slike dukker og har begått overgrep tidligere eller har tilgang til barn i familie, gjennom arbeid eller verv, sier leder Emil Kofoed i Kripos' seksjon for seksuallovbrudd.

Grøndahl svarer at det faglige grunnlaget i feltet er tynt.

Kripos slo i fjor alarm om innføring av små sexdukker i 2017. Samme året ble en 23 år gammel mann fra Østfold dømt i Fredrikstad tingrett til seks måneders fengsel for blant annet å ha bestilt en seksualisert barnedukke. Dommen var den første i sitt slag.

Siden har de fått varsler om til sammen 55 dukker som kan være ulovlige, ifølge Dagbladet.

– Veldig dårlig forslag

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, har ikke sansen for forslaget til Grøndahl.

– Høyre vil at det skal være straffbart å importere barnesexdukker. Forslaget er om å gi slike dukker på blå resept er veldig dårlig. Jeg vil ikke ha et samfunn som tilrettelegger for pedofili. Det får være grenser for hva man har toleranse for og dette er kilometervis over den grensen, sier Stensland i en kommentar til NTB.

Han mener at blå resept skal brukes til det som er formålet med ordningen, som er midler til behandling av kroniske og alvorlige sykdommer.