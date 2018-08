Psykolog om barnesexdukker: – Det er ikke sånn at enhver impuls skal få lov til å blomstre

Innenriks

I mars i fjor slo Kripos alarm om at stadig flere nordmenn importerer sexdukker som fremstiller barn. I løpet av et halvt år beslagla Tollvesenet 21 dukker, den første ble beslaglagt i oktober 2017. Strafferammen for å kjøpe denne typen barnesexroboter er bot eller fengsel i inntil tre år.

Psykolog Peder Kjøs tar opp tematikken i boka «Berøring» som lanseres i september. Han har gått mange runder med seg selv for å finne ut hva han synes om de nye sexdukkene, eller fuckbots som han kaller dem, spesielt barnedukkene som er blitt konfiskert av politiet.



Peder Kjøs

Lite forskning

– Det er ikke noe god forskning på det, så det blir synsing. Jeg har virkelig å prøvd å researche det fordi det er et veldig viktig spørsmål. Og jeg tenker vel at jeg synes det er en ganske dårlig idé, sier Peder Kjøs til Dagsavisen.

Han tror denne typen roboter kan bidra til å flytte noen sperrer hos de som bruker dem.

– Er det ikke bedre at pedofile har en dukke enn at de forgriper seg på barn?

– Det er ikke sånn at enhver impuls eller behov du har skal få lov til å blomstre. Noen ting må du bare holde nede og la være å gjøre selv om du kunne hatt lyst. Og det er et upopulært budskap i våre dager når vi egentlig vil at alle skal få lov til å utfolde seg i tråd med sin natur, sier Kjøs, men understreker at å leve i et sivilisert samfunn fordrer at man nekter seg selv å gjøre noe som går utover andre.

Sex og vold

– Sivilisasjonen pålegger oss noen begrensninger særlig når det gjelder sex og vold, og akkurat som du ikke kan ha et utagerende sinne er sex med barn noe du kan nekte deg selv, og bare rett og slett akseptere at du ikke kan få.

– Mange vil kalle dette moral, mer enn sivilisasjon?

– Ja, sivilisasjonen er reglene, mens moralen stikker dypere. Moral er et fint og viktig begrep, det handler i bunn og grunn om evnen til å sette andres behov foran dine egne og leve i tråd med prinsipper som er forenlig med alles beste, sier KJøs til Dagsavisen.

