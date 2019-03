Torsdag melder PST at Waras samboer er mistenkt for alle hendelsene knyttet til black box-saken.

Basert på tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige hendelser knyttet til familiens hus, skriver NTB.

– Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre, skriver PST.

Hendelsene mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og familiens bolig startet i etterkant av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det også ble brukt bilder av boligen deres. Bilder av husene til flere andre politikere og samfunnstopper ble vist fram under forestillingen.

Det var i desember 2018 at noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. I midten av mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

Wara møter pressen

Wara selv har hatt permisjon siden 10.mars. Torsdag møter han og statsminister Erna Solberg pressen.

Wara har ikke søkt om forlengelse av permisjonen, får NTB opplyst.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har fungert som justisminister i Waras permisjon.

Nytt brev

Torsdag ble det også kjent at PST etterforsker et nytt mistenkelig brev i forbindelse med teaterstykket «Ways of Seeing». Det meldte NRK.

Tidligere i år fikk familien Wara et lignende brev.

Ifølge NRK er brevet delvis håndskrevet og delvis basert på utklipte bokstaver fra aviser.

Kanalen har tatt kontakt med politikeren som har mottatt brevet, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken. NTB har ikke oppnådd kontakt med vedkommende torsdag morgen. Huset til politikeren er ett av dem som er avbildet i teaterforestillingen «Ways of Seeing».

Dette er truslene mot Wara

* Natt til 6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisministeren. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

* 11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras bolig i Oslo. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

* 4. mars rykket politiets bombegruppe ut til hjemmet til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

* Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

* Torsdag 14. mars ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (54), siktet for å ha tent på bilen 10. mars.

Saken oppdateres.