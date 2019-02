– Vi ønsker at de som truer politikerne får adekvat oppfølging. At det etterforskes med kraft og at reaksjonene er deretter. Slik vi ser det, så rammer ikke dette bare politikere som enkeltpersoner, men det er også et demokratisk problem, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Ifølge Bjørnland etterforsker de ulike politidistriktene i landet slike trusselsaker ulikt. Gjennom det som omtales som «Operasjon hat» skal PST nå kartlegge hva politiet gjør, hva PST gjør og hvordan trusler skal bli tatt på alvor.

Trusler mot politikere er et stadig økende problem, sier Riksadvokaten, som mener tilfellene er nødt til å bli møtt med hardere straffer.

– Vi mener at straff bidrar til å endre normer. Vi tror straff har en allmennpreventiv effekt, som kan endre hvordan ytringsklimaet er i samfunnet, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe ved Riksadvokatembetet.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad ble av Oslo tingrett dømt til to år og seks måneder i fengsel for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja i november i fjor. En 62 år gammel mann fra Trøndelag ble i januar dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 5.000 kroner for trusler og hatefulle ytringer mot Hadia Tajik (Ap).

Også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har blitt utsatt for alvorlige trusler og hærverk flere ganger i løpet av de siste månedene. Så sent som forrige måned mottok Wara et trusselbrev, og en søppelkasse utenfor hjemmet hans ble påtent. Ingen har blitt pågrepet for truslene.