PST bekrefter tips om terrorsiktede Philip Manshaus

– Det var et samarbeid mellom politiet og PST, uten å finne noe grunnlag for å gå videre med dette tipset for å finne ut om det var grunnlag for nærmere oppfølging, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse mandag.

– Dette var et vagt tips, og det pekte ikke i retning av forestående terrorplanlegging, sa Sjøvold.

Mens PST-sjefen holdt pressekonferanse om PSTs vurdering av terrortrusselen fra høyreekstreme miljøer, ble 21 år gamle Manshaus fremstilt for fengsling etter angrepet mot Al-Noor-moskeen. Han er også siktet for å ha drept stesøsteren sin.

– Krevende å fange opp

Sjøvold kunne ikke si noe konkret om hvordan tipset om 21-åringen var blitt vurdert og hvilke skritt som eventuelt ble tatt da det kom inn. Han sa også at PST får inn mange tips og fremhevet at det er en utfordring å fange opp personer som kan komme til å begå terrorhandlinger.

– Vi vet at mange med høyreekstreme holdninger deler et voldelig tankegods, men erfaringsmessig er det svært få som går fra ord til handling. Derfor er det krevende å fange opp dem som faktisk har vilje og evne til å gjennomføre et angrep.

PST-sjefen sier arbeidet med moskéangrepet har høyeste prioritet, og at PST jobber tett med instanser i inn- og utland for å samle informasjon. Når det gjaldt konkrete etterforskningsskritt, viste han til Oslo politidistrikt, som leder etterforskningen.

Flere faktorer

Sjøvold pekte på et knippe hovedfaktorer som gjorde at tjenesten i sommer varslet politidistriktene om en negativ utvikling i de høyreekstreme miljøene.

– Det har vært flere høyreekstreme terrorangrep internasjonalt, og vi ser at det utvikler seg en felles propagandaplattform vi ikke tidligere har sett. Vi ser også at det er flere høyreekstreme grupperinger på internett som oppfordrer til bruk av terror, og at det er grupperinger som har sympatisører i Norge som forherliger aksjoner som er gjennomført og oppfordrer til å utføre lignende aksjoner, sa Sjøvold.

Uendret trusselnivå

Trusselnivået har ligget på «moderat» – nivå tre av fem – siden mai, og Sjøvold sa at dette ikke er endret.

– Det som har skjedd, er at vi har gitt en skarpere begrunnelse for den vurderingen, sa Sjøvold. Han la til at det ikke er noen indikasjoner på at det kan komme flere lignende angrep.

Sjøvold sa også at PST er «dypt berørt» av saken i Bærum.

– Det er snakk om både drap, terrorhandling og frykt og lidelse mange mennesker har opplevd som følge av dette. En sikkerhetstjenestes natur er å søke å avverge flest mulig slike handlinger i den grad det er mulig.

