Av: Aslak Bodahl

Syke og skadede må få tilbake inntektssikringen fra folketrygden fram til de er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Det mener den nystiftede foreningen «AAP-aksjonen». To dager etter at innmeldingsrutinene for nye medlemmer ble åpnet 20. juni, rundet foreningen 400 medlemmer. Nå har tallet passert 470. Aksjonsleder Elisabeth Thoresen er overveldet og ydmyk over responsen.

– Fra vi åpnet slusene og i flere timer etterpå, tikket det inn et nytt medlem i minuttet. Det er kjempemotiverende med all responsen, men samtidig er det tragisk at vi må ha en forening for å få fram budskapet vårt, sier Thoresen til FriFagbevegelse.

Les også: Nav-analyse: Langt færre får AAP etter at regjeringen strammet inn

Endring av lovverket

1. januar 2018 trådte det nye regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) i kraft. Makstiden for å motta ytelsen ble kuttet fra fire til tre år, i tillegg til at vilkårene for å få forlengelse ble kraftig skjerpet. Fordi AAP-mottakere har mistet sin inntekt før de er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd, har mange måttet søke om økonomisk sosialhjelp.

– Vi må få gjort noe med lovverket. Endringene bryter formålet med både folketrygden, arbeidsavklaringspenger og grunnloven. Alt skulle bli enklere, men resultatet er at mange grupper nå ikke mottar ytelser i det hele tatt, påpeker Elisabeth Thoresen.

Thoresen har vært frontfigur for gruppa Aksjon for AAP-endringer på Facebook. Gruppa har blant annet gjennomført en demonstrasjon i Oslo og fulgt behandlingen av ordningen med AAP i Stortinget. I 2017 ble aksjonslederen selv erklært ufør.

Les også: Mistet rett til pleiepenger etter AAP-endring: – Det er jo ikke vår feil om barna blir syke

Med på høringer

Likevel har hun, med et stort opprør i ryggen, brukt storslegga mot innstrammingene og konsekvensene av dem. En rekke enkeltskjebner, der folk har blitt skjøvet ut av ordningen før de verken er blitt friskmeldt eller godkjent for uføretrygd, er ved siden av blitt kjent gjennom mediene.

Med foreningen «AAP-aksjonen» får Thoresen & co mer tyngde og forhåpentlig gjennomslag. Endringen fra å være en Facebook-gruppe til å bli en forening var en erkjennelse om at det var nødvendig med en kraftigere og bedre organisert aksjon for å nå fram.

– Vi kom til et punkt der det var behov for økonomisk støtte for å videreføre driften. Derfor måtte vi organisere oss på en ny måte. Nå kan vi være med på høringer på Stortinget, sier hun.

Les også: Milad (19) ville droppe skolen for å hjelpe familien økonomisk

Ressurssterke medlemmer

Foreningen mener at brukerperspektivet må tilbake i lover og rundskriv, og at Nav må ha en plikt til oppfølging av de som er syke eller skadet. Veiledere på lokale Nav-kontor må også få tilbake sin myndighet til å fatte vedtak for sine brukere, ifølge Thoresen.

– Menneskene som er rammet av endringene i AAP utgjør en kjemperessurs. De har kompetanse så det monner. De har satt i gang undersøkelser, sørget for at nettsidene våre er oppe og går og bidrar med all mulig hjelp for at vi skal bli lagt merke til, forteller Elisabeth Thoresen. (Fri Fagbevegelse)