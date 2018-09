Innenriks

Den årlige driften av de nye NH90-helikoptrene til Kystvakten og Marinen kan komme til å koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

Leveransen av helikoptrene er allerede kraftig forsinket, og det har tidligere vært kjent at driftskostnadene blir langt høyere enn planlagt. Forsvarsdepartementet har derfor bedt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om en grundig gjennomgang av hva helikoptertypen kan levere – og resultatene ble offentliggjort tirsdag.

– Rapporten slår fast at det er mulig å nå målene i langtidsplanen for Forsvaret, det vil si 3.900 flytimer i året etter gjennomført innfasing. FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått, skriver regjeringen i en pressemelding.

2022

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at ambisjonen fortsatt er at innfasingen av de nye helikoptrene skal være ferdig i 2022.

– NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikoptre på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og Forsvarets behov må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier han. (NTB)

