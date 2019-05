Prinsessen og sjamanen: – Det er business og det er åndelighet

Av Ole Peder Giæver - ABC Nyheter

– Jeg tror mye av reaksjonen i Norge skyldes at de ikke kjenner meg og det jeg står for, sa Durek Verrett i et intervju med TV 2 Nyhetskanalen onsdag.

Durek Verretts ankomst til kongeriket har fått stor oppmerksomhet.

Onsdag varslet Forbrukertilsynet at de vil følge med på prinsessen og sjamanens løfter under foredragsserien om selvrealisering som starter søndag i København og fortsetter til Norge. At paret var kjærester ble annonsert av prinsessen på hennes Instagram-side søndag i forrige uke.

Fædrelandsvennen krever i en lederartikkel torsdag at prinsessen bør frasi seg sin tittel fordi avisen mener den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng.

Men er det janteloven eller kvakksalverloven som kommer til anvendelse?(«kvakksalverloven» ble erstattet med lov om alternativ behandling av sykdom i 2004).

– Det er business og det er åndelighet, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Cecilie Endresen til ABC Nyheter.

Mandag neste uke starter prinsessen og sjamanen sin turné i Norge med samtaleforedrag i Stavanger (flyttet fra St. Petri Kirke til Clarion Hotel etter protest fra den lokale biskopen). 22. mai ankommer de Edderkoppen Scene i Oslo (utsolgt).

Paret inviterer til «reise i livets mysterier, hvordan komme i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram ditt egentlige jeg uansett hvor du er i livet.»

– Denne formen for moderne religiøsitet forutsetter magisk tenkning og en sterk tiltro til hva mennesker kan få til med tankekraft alene. Forskjellige religiøse elementer blandes, formuleres med ord som energier og fremstilles som vitenskapelige. Det fokuseres på din helse, ditt liv, din økonomi, med resultater her og nå, sier Endresen.

– Det er en form for folkelig religiøsitet som også har mange tilhengere i Norge. Mange er nok påvirket av lignende tankegods selv om de kanskje ikke legger så mye i det. Kanskje har de lest Paolo Coehlo, kanskje har de drevet litt med krystaller, eller de driver med pusteøvelser og meditasjon.

Forbrukertilsynet varslet onsdag at de vil følge med på hva prinsesse Märtha og kjæresten Durek Verrett lover under foredragsturneen som starter søndag.

– Utvannet sjaman-begrep

Innen religionsvitenskap og antropologi ble sjamanisme i forrige århundre brukt som sekkebetegnelse for visse former religiøs og åndelig praksis man finner i flere ulike religioner og deler av verden, særlig blant urfolk.

– Det har blitt et veldig utvannet begrep i nyere tid, der man putter inn andre tradisjoner og teknikker som ikke er typiske for sjamanisme, sier landsforstander i Sjamanistisk forbund Norge Kyrre Gram Franck, til ABC Nyheter.

Sjamanene han organiserer arbeider blant annet med transetilstander og kommuniserer med ånder i naturen.

– Vi ønsker å revitalisere samiske og norrøne åndelige kulturtradisjoner, hvor vi søker i historiske kilder og snakker med folk om hva som har blitt gjort tidligere, sier Franck.

– Vi vet lite om Durek utover det som er tilgjengelig på nett. Men vi registrerer en del diskusjon på vår Facebook-gruppe nå denne uken. Mange reagerer for eksempel på prisnivået som nevnes for hans tjenester.

Kjendis-sjaman

På sin nettside tilbyr Verrett nettkurs i sjamanisme, som koster fra 15 til 150 dollar (130 til 1300 kroner). En billett til foredraget i Stavanger lå på 595 kroner. I et intervju fra 2017 omtaler britiske The Times Verrett som kjendisenes foretrukne spirituelle rådgiver. Her heter det at timer hos ham koster 300 pund (3400 kroner). I flere intervjuer nevnes det at skuespillerinnen Gwyneth Paltrow er en kunde og venn.

– Det er en del kulturelle forskjeller mellom sjamanistisk praksis i Norge og det han later til å stå for. Han er amerikansk, og de er kanskje litt mer flamboyante i sin væremåte, sier Franck.

I 2007 startet prinsesse Märtha Louise skolen Astarte Education, som blant annet tilbød opplæring i «reading», «healing» og «berøring». Utdannelsen kostet 24.000 kroner i året.

I et videoopptak fra Focus TV VG har gjengitt, sier prinsessens nye kjæreste at han kan rotere atomkjerner for å «bokstavelig talt redusere alder».

– Noe av det Durek forteller i intervjuer er kjente forestillinger, noe av det er vanskelig for meg å relatere meg til. Når han snakker om at han kan snu atomer trodde jeg han mente det som et slags forsøk på å bringe balanse i ting, slik vi ofte jobber. Men slik han er sitert virker det som han mener det er noe han gjør fysisk. Da henger ikke jeg helt med, sier Franck i sjamanforbundet.

– Det er vanskelig å gjøre seg opp en mening bare basert på det vi finner på nett. Jeg vil ikke sette meg til doms over noen jeg ikke vet noe om, understreker landsforstanderen.

Les også: Prinsessens nye kjæreste har søkt om å registrere sjamanskole som varemerke

– Finner på hva som helst

Onsdag stilte Verrett til intevju i TV 2 Nyhetskanalen der han blant annet kommenterer biskopens avlysning og kritiserer mediene for å gjengi ham upresist:

– Vi ler. Det er ikke fakta. Folk finner på hva som helst for å få overskrifter.

I Times-intervjuet hevder han blant annet å kunne lese journalistens tanker. Både den britiske journalisten, damen i videoen med ånde-hacking over og en svensk journalist sier de har hatt fysiske reaksjoner etter å ha blitt eksponert for Verretts metoder.

Globetrotter

I intervjuer presenterer Verrett seg som en globetrottende guru, inspirert av en rekke forskjellige åndelige tradisjoner, i nær kontakt med åndelige veiledere.

Verrett fortalte til Times at han oppdaget sine krefter i femårsalderen, og at han gått i lære hos sjamaner på Bali, i Vest-Afrika og Israel.

– Hans forskjellige kurstilbud og terapier ser ut til å være tilpasset ulike segment av søkende mennesker, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Cecilie Endresen til ABC Nyheter.

I 2016 var Verrett intervjuet i flere tyrkiske magasin. Her la han vekt på «kraften til det tyrkiske folk» og at «en veldig stor del av en energi som vil forandre verden er fokusert her», ifølge intervjuer med tyrkiske medier gjengitt på hans hjemmesider.

– Jeg er spent på hvordan han vil tilpasse sitt budskap til et norsk publikum. Det vage språket han fører gjør at folk selv kan lese det de behøver inn i budskapet. Kanskje han etter hvert vil bli mindre glitzy og tilpasse språket til trauste nordmenn og unngå kvakksalverlovverk, sier Endresen ved UiO.

På sin Instagram-konto har Verrett skrevet ved siden av et bilde av Märtha Louise:

«Da jeg var en tenåring fortalte mor meg at en dag ville jeg møte noen fra hennes avstamning i Norge, som ville bringe så mye glede til mitt hjerte. Jeg spurte, «hvem, mor?» «Hun sa en prinsesse». Jeg lo og sa «ok, en prinsesse, hva enn du sier mor, du er morsom». Vel, hun hadde rett og min sjelevenn fant meg.»

– Markedstilpasset selvutvikling

– Kolleger av meg i Bergen har omtalt denne typen åndelighet som «religion smurt tynt utover» for eksempel i populærkulturen og på ledelseskurs, steder vi vanligvis ikke venter å se religion. Durek tilbyr en markedstilpasset form for selvutvikling blandet med magiske og mystiske innslag fra ulike tradisjoner og kvasivitenskapelige referanser, sier Endresen.

I denne tradisjonen vektlegges ofte positiv tenkning, direkte personlige erfaringer og enkeltmenneskers evne til å endre sin skjebne. «Ingen behøver å jobbe i en fabrikk i Bangladesh. Det velger man», sa Verrett i et intervju med svenske Kit.se i 2016.

– Denne troen forutsetter at individet er løsrevet fra sosiale og økonomiske strukturer, så enkeltmennesker, kun ved mental trening, kan ta fullstendig grep om sin egen situasjon. Dette passer inn i den amerikanske kapitalistiske fortellingen om at alle kan lykkes, sier Endresen.

Ordet sjamanisme kommer trolig fra tungus-folket i Sibir. Enkelte vestlige antropologer har brukt «sjaman» som en bred sekkebetegnelse for forskjellige urfolks åndelige tradisjoner, ofte noe upresis ifølge forskeren:

– En tradisjonell sjaman hadde en bestemt sosial funksjon i sitt lokalsamfunn. En tungus-sjaman ville neppe kjent igjen Verretts prosjekt, sier forskeren.

Les også: Verrett: – Har møtt kongeparet

– Ikke helbredelses-turné

– Sjaman Durek har ikke sagt han kan kurere blodkreft, men at han lindrer symptomer, slik mange alternative behandlere jobber og har lov til å jobbe, sier Carina Cheele Carlsen som er pressekontakt for turneen The Princess and The Shaman, og forhenværende manager for Soulspring (tidligere Astarte Education – «Engleskolen»).

– Det er heller ikke slik at de skal reise rundt og helbrede folk. Det er samtaler om deres oppfatninger og hva som er fokus for dem.

Carlsen ønsker ikke å kommentere sitatene ABC Nyheter har valgt ut fra shamandurek.com.

– Hvor bevisst har mediestrategien i forkant av foredragsserien vært?

– Som prinsessen har sagt valgte vi å gå ut med forholdet nå for å unngå spekulasjoner og rykter. All meroppmerksomheten var ikke planlagt fra vår side.

Ellers henviser Carlsen til parets uttalelser til norske medier denne uken, og foredragsseriens hjemmeside.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter