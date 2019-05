Av Gitte Johannesen, NTB

Prinsessen kom dit alene og noterte seg en smule ironisk ved ankomst da hun ble møtt av hele 14 akkrediterte medier i spennet fra kjendisblader via lokalavis til riksmedier og TV:

– Det er bra det er stor interesse for ViVil-Lekene.

Så satte hun seg på huk og ga blomsterpiken Serine Hermansen Vintereidet (5) en god klem. Hånd i hånd gikk de inn på Nadderud stadion – der prinsessen ble møtt av stor applaus.

Markus Lie Tønnesen (20) stoppet følget underveis og sikret seg en prinsesseklem, for dem var hun raus med denne dagen.

– Jeg spurte først om det gikk bra! sa Tønnesen, som hadde konkurrert i fotball og løpt 100 meter før sitt kongelige møte.

Revurderte ikke

Første gang prinsessen besøkte ViVil-lekene var i 2009. Ti år senere – og to år etter at hun takket ja til å bli lekenes høye beskytter – var hun på ny på plass. Nå for å kaste glans over 40-årsjubileet.

Men etter at hun takket ja i fjor høst, har oppmerksomheten eksplodert rundt hennes forhold til Durek Verrett, som kaller seg sjaman. ViVil-ledelsen revurderte aldri invitasjonen.

– Nei, vi var aldri inne på den tanken, uttalte daglig leder David Støre til lokalavisen Budstikka.

I stedet håpet han at oppmerksomheten rundt prinsessen ville smitte over på ViVil, som er blant landets største idrettsarrangementer for psykisk utviklingshemmede.

– Vår helg

Den vurderingen er en av årets ViVil-deltakere, Halvor Bjune (18), enig i, der han ga seg i snakk med pressefolkene.

– Dette er vår helg, og det er oss dere burde skrive om. Jeg håper folk vil snakke om disse lekene, om gleden og underholdningen – og ikke bare det kongelige besøket. At folk hører oss er viktig, vi blir ikke så ofte hørt. Men vi har alle en stemme, sa Bjune, som ga varm ros til prinsesse Märtha Louise for støtten til ViVil-Lekene.

– Det fikk jeg sagt til henne ansikt til ansikt også, sier 18-åringen, som i tillegg til idrett også rapper i Dissimilis.

Prinsesseselfier

Utallige ViVil-deltakere sikret seg selfier med prinsessen til sosiale medier og album denne solfylte søndagen.

– Det var målet mitt, og det klarte jeg, sier Jeanette Thordis Johansen, som kaller prinsessen «en støttespiller».

Mads Møllevik Sagmo (28) var mest opptatt av det idrettslige og treningen som ligger bak.

– Det er viktig for kroppen, akkurat som det å spise sunt. Jeg trener nesten hver dag, løping, fotball og vekter. Noen ganger vinner vi, andre ganger taper vi. Men det skal være gøy, sa Sagmo til NTB.

Trakk fram gleden

Og nettopp gleden som ViVil-deltakerne utviser, og måten man får med alle, trakk prinsesse Märtha Louise fram i sin tale.

– Det med mangfold og idrett er så viktig, og jeg er glad for å være her og se denne idrettsgleden som er her blant de fantastiske menneskene som er her i dag, sa hun til pressen på det eneste spørsmålet hun ville besvare.

Prinsesse Märtha Louise deltok i paraden i en staselig hestekjerre, i spissen for både veteranbiler, musikkorps og en politibil som skapte jubel med sirenen. Plumbo-vokalist Lars Erik Blokkhus kjørte selv en flott amerikaner med ViVil-vimpler inn på banen før sin populære opptreden.

Under premieutdelingen delte prinsessen blant annet ut hedersbevisning til to deltakere som har vært med alle de 40 gangene ViVil-Lekene har vært arrangert: Børge Zahl, sønn av Dissimilis-grunnlegger Kai Zahl, og Pål Heidang.

Første utgave av ViVil-Lekene i 1980 hadde 117 deltakere. Jubileumsutgaven denne helgen hadde 540 deltakere fra Alta i nord til Kristiansand i sør som konkurrerte i øvelser som stafett, boccia, håndball, fotball, svømming, løping og ballkast.

