– Jeg merker stadig oftere at homohatet er mer organisert. Det er ikke bare tilfeldig drittslenging. Har vi offentlige arrangementer, er Den Nordiske Motstandsbevegelsen der for å fotografere oss og kartlegge hvem som er der. De er veldig på.

Dette sier Kristoffer Lorang Mathisen, leder for Skeiv Ungdom Østfold. I dag deltar han i panelsamtale på Pride Oslo om organisert homohat i Europa og Norge.

Den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR) har marsjert i norske gater med slagordet «knus homolobbyen», og holdt i høst markeringer både i Fredrikstad og Moss.

Den nordiske motstandsbevegelsens kartlegging av LGBTI-aktivister omtales i den årlige Rainbow Index-rapporten, utarbeidet av ILGA Europa, den internasjonale sammenslutningen av organisasjoner for LGBTI-rettigheter. Rapporten utarbeides med støtte fra EUs Rights Equality and Citizenship programme. På indeksen som måler nivå av rettigheter for homofile, lesbiske og transpersoner i europeiske land faller Norge i år fra 3. til 5. plass.

Rainbow Index-rapporten om Norge omtaler «den nynazistiske gruppen Nordic Resistance Movement» som «truer LGBTI-personer og aktivister gjennom å fotografere dem i Pride-parader og publisere dem på sine nettsider». Anti-Rasistisk senter har omtalt denne aktiviteten i sin rapport «Norsk Høyreekstremisme 2018». « De siste årene har vi sett at aktivister fra DNM har tatt bilder av deltagere i Pride, som så deles i sosiale medier», heter det i rapporten fra Anti-Rasistisk senter, omtalt i Dagsavisen i november.

- Den nordiske motstandsbevegelsen er nynazister. De er farlige. De er ikke mange, men de er ideologisk drevet, jobber systematisk, og søker makt. I Sverige har de dannet politisk parti og stilt til valg, sier Shoaib Sultan i Antirasistisk senter.

- De tar bilder under Pride-parader og andre sammenhenger og publiserer på sine nettsider, også internasjonalt. Særlig på mindre steder kan dette være skremmende. Vi frykter at de også lager interne oversikter over skeive og LGBT-aktivister, sier Sultan.

Redsel

– Den nordiske motstandsbevegelsen skaper frykt. Ikke nok til at aktivister som meg går tilbake i skapet, men de gjør at folk blir usikre, kanskje særlig unge skeive. De vet at om de går på et offentlig arrangement med skeive, kan de bli fotografert av DNM, og bildene kan bli brukt på nettsidene deres, sier Kenneth Mathisen, leder for Skeiv Ungdom Østfold, som er basert i Fredrikstad.

– Når jeg er ute på byen med venner, så ser vi oss om. Jeg er blitt mer forsiktig med hvordan jeg oppfører meg, fordi DNM følger med, sier Mathisen. Han er også leder for Fredrikstad Pride, som arrangerer parade i august.

I Rainbow-indeksens vurdering av Norge skriver ILGA at hatkriminalitet mot LGBTI-personer er økende de siste årene, og referer til flere tilfeller av angrep og trusler mot Pride-arrangementer.

Hatgrupper

I Den norske Helsingforskomiteen jobber Mina Wikshåland Skouen med menneskerettigheter for LHBTI-personer. Hun innleder ved panelsamtalen på Pride House, som arrangeres av Skeive Sosialister, SVs nettverk for kjønns- og seksualitetsmangfold.



Mina Skouen. Foto: Den norske Helsingforskomiteen

Skouen setter Den nordiske motstandsbevegelsen i sammenheng med anti-homofile strømninger i europeisk politikk.

– I Polen ser vi at regjeringspartiet PiS treffer en nerve i befolkningen med sin anti-homofili-retorikk. Det organiserte homohatet kan gis karakter av klassekamp, der støtte til skeives rettigheter blir forbundet med en liberal politisk elite, langt fra «folk flest». Ved vårens valg til Europaparlamentet brukte PiS anti-LBHT-retorikk for å mobilisere velgere, på samme måte som de vant fram i 2015 med anti-islam og anti-innvandringsbudskap, sier Skouen.

– Et inkluderende samfunn er ferskvare. Rettigheter er ikke vunnet en gang for alle. I Norge har vi nå flere hatgrupper og nynazistiske bevegelser som har en åpent homofobisk agenda og vil «knuse homolobbyen». Dette er ikke noe vi bare kan se bort fra, understreker Skouen.

– Vi er naive om vi tror vi kan sitte her og le av snauskaller med dårlig rettskriving. Dette er grupper som skaper frykt. I Fredrikstad og andre byer der man vet at Den Nordiske Motstandsbevegelsen er aktiv, er målet deres å skremme skeive fra å være synlige og å snakke om sine rettigheter. Det er farlig om folk blir truet til taushet, mener Skouen.

Rainbow-indeksen påpeker at flere land, for første gang i indeksens ti-årige historie, har fjernet opparbeidede rettigheter for homofile og skeive.

– Det organiserte hatet mot skeive finner allierte på tvers av politisk tilhørighet. Det er både felles retorikk og reelle politiske forbindelser mellom ultrakonservative bevegelser i Russland, den katolske kirken, og ytre høyre-partier. Det er tankevekkende at land som tidligere har vært på vei i mer positiv retning, som Romania og Bulgaria, nå raser nedover på Rainbow-indeksen.

– At Norge gjør det dårligere på Rainbow-indeksen, skyldes særlig at vi ikke har godt nok lovverk for trans- og interkjønnpersoner. Indeksen tar også med forbud mot såkalt konverteringsterapi, et annet punkt der Norge scorer dårlig. Det er bra at flere politikere nå tar til orde for et slikt forbud, sier Skouen. Konverteringsterapi har som mål å gjøre homofile til heterofile. Arbeiderpartiet ved Anette Trettebergstuen la torsdag fram forslag om forbud mot konverteringsterapi, skrev VG.

– Selv om jeg jobber med dette til daglig, blir jeg overrasket over hvor mange LGBTI-personer i Norge som opplever hatytringer og diskriminering. Og vi har et stort problem med dobbelt- og trippeldiskriminering, der folk blir angrepet på grunn av flere trekk ved sin identitet. For eksempel skeive muslimer eller skeive med funksjonshemming, som opplever mer hatprat og vold, sier Skouen.

Dagsavisen har kontaktet talsmannen for Den nordiske motstandsbevegelsen fra demonstrasjonene i høst. Han har ikke besvart våre henvendelser.