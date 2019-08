Preben ble mobbet på skolen hver eneste dag i 12 år. Så ble han selv en mobber

I forbindelse med skolestart har Dagsavisen satt søkelys på mobbing.

En som kan mye om det, er Preben Hunstad, som selv ble mobbet hver dag i 12 år og deretter ble en mobber selv.

Preben ble født med åpen leppeganespalte, en misdannelse som består i at overleppen og ganen er spaltet. I tillegg ble han født med et stort hull i magen som gjør at han ikke har navle.

Dette – og operasjonene som fulgte – ga ham et spesielt utseende, skriver Bodø Nu.

– Jeg ble mobbet hver eneste dag. I 12 år. På et tidspunkt var det så ille at jeg tvilte på om noen kom til å savne meg hvis jeg forsvant.

– Verre enn å bli mobbet

Etter mange år som mobbeoffer, ble Preben Hunstad selv en som mobber.

Til egen avis, Bodø Nu, forteller han at dette i dag er verre å tenke på, mye verre, enn alle de årene han selv ble mobbet.

