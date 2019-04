Pollenet er her. Prosit!

Kraftig spredning av bjørkepollen i dag, og kraftig spredning i morgen. Allergikere har nok merket det allerede, det Norsk Astma- og Allergiforbunds (NAAF) pollenvarsel bekrefter: Vi er for lengst langt inni pollensesongen.

Den startet to uker tidligere enn vanlig på Østlandet i år. Grunnen er at fjorårets voldsomme sommervarme ga bjørk, or og hassel muligheten til å bygge opp store pollenlager. Så lenge det ikke kommer nedbør, spres pollenet lett. Ifølge yr.no skal det ikke regne før det muligens kommer en skur lørdag.

For mange betyr alt pollenet i lufta røde og sviende øyne, tett nese, kløende svelg, nysing og irritasjon. Ifølge NAAF er minst hver femte person allergisk for pollen. NRK skriver at Helsedirektoratet anslår at pollenallergi koster samfunnet 10 milliarder kroner i året, til medisiner, legebesøk og fravær.

Bjørkepollen er en av verstingene. Det er dessuten beskjeden spredning av salix-pollen på Østlandet nå, mens gresspollensesongen pleier å starte i juni, og burot-sesongen i juli-august.

Er man skikkelig plaget, kan fastlegen hjelpe. Men også om symptomene er mildere, kan det være lurt å følge NAAFs pollenvettregler. Selv om det er kjedelig å gjøre vaske inne når sola skinner ute…

1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke.

2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.

4. Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet og festet seg på overflater og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp.

5. Unngå lufting med vindu/dører, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. Tørk klær inne.

6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

7. Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr, dusj eller børstning hjelper (utendørs).

8. Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid.

9. Ta ferie fra pollenet – høyt til fjells, langs kysten, eller i utlandet hvor spredningen kan være mindre.

10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen.

