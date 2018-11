Politisk kvarter fylte femti

En av gavene jubilanten fikk, var en kjøttetende plante. Giveren av den kjøttetende planten var Venstre-leder Trine Skei Grande, som velvillig forklarer hvorfor:

– Politisk kvarter kan fortære politikerkjøtt veldig godt og veldig tidlig på morgenene. Det skal de ha all ære for, sier hun og ler, ifølge kanalen selv.

For tidlig på morgenen

Andre som troppet opp til spesialsendingen på utestedet Ingensteds i Oslo onsdag kveld, var Ap-leder Jonas Gahr Støre, KrF-leder Knut Arild Hareide, Frps nestleder Sylvi Listhaug, SVs Kari Elisabeth Kaski og Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

Kulturminister og Venstre-leder Grande sier Politisk kvarter har en «irriterende makt» til å sette dagsorden.

– De aller fleste som er opptatt av politikk, hører på Politisk kvarter, sier hun.

Som mange andre trekker hun fram den tidlige sendetiden klokken 7.45 som det verste ved programmet.

– Det er for tidlig på morgenen for å være i debatt, i alle fall for oss B-mennesker. Jeg har ikke lyst til å være sur på noen så tidlig, sier hun lattermildt.