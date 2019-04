Politimannen ble pågrepet onsdag, opplyser etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten for politisaker til VG. Han opplyser at etterforskningen dreier seg om både misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell omgang og å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Ifølge Nettavisen er den siktede mannen i 30-årene.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 295. Personer som siktes etter denne paragrafen, kan ha skaffet enten seg selv eller andre seksuell omgang – ved misbruk av stilling, misbruk av avhengighetsforhold eller tillitsforhold, ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming og det ikke faller inn under voldtektsbestemmelsen i paragraf 291, eller ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

De kan også ha fått noen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, eller ha fått noen til å ha seksuell omgang med hverandre.

Slike handlinger kan straffes med fengsel i opp til seks år.

Politimannens forsvarer, Eva M. Stryker, ønsker ikke å kommentere saken.