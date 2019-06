Etter at de startet etterforskning av et innbrudd hos et lesbisk par i Sandnes, vurderer politiet å utvide etterforskningen til å omfatte hatkriminalitet, skriver Stavanger Aftenblad.

Da paret kom hjem til boligen natt til søndag, fant de at gjenstander for store verdier var stjålet fra huset deres på Vatne. Men gjerningspersonene hadde ikke nøyd seg med det. Det meste av innboet i huset var ødelagt og flere steder var det tagget utsagn som viste tydelig hva tyven eller tyvene syntes om beboernes seksuelle legning.

– Vi ser at det er tagget ytringer mot homofili i boligen, og det kan være rammet av straffelovens paragraf 352 som sier at det er straffeskjerpende om skadeverket er motivert av fornærmedes homofile orientering. Det vil bli en juridisk vurdering om det som er skrevet i boligen rammes av denne paragrafen, sier etterforskningsleder Elisabeth Vorland til avisen.

Politiet setter innbruddet i sammenheng med at paret fikk et anonymt brev noen dager etter 17. mai. I brevet ble det reagert på at paret på nasjonaldagen, i tillegg til det norske flagget, også hadde flagget med regnbueflagget – det internasjonale flagget for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.