NTB-Steinar Schjetne

– Vi er ennå ikke kommet helt i mål med å undersøke om han hadde medhjelpere, selv om alt nå tyder på at han handlet alene, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet jobber fortsatt med å saumfare store mengder elektroniske bevis – særlig fra datamaskinen og mobiltelefonen til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22). For å hindre ham i å ødelegge bevis, påvirke vitner og kommunisere med eventuelle medvirkere til terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august vil Kraby be om at han fortsatt holdes i fullstendig isolasjon.

– Vi kommer til begjære forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Han vil også bli begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden. Vi kommer også til å be om at begjæringen blir behandlet for lukkede dører, sier Kraby til NTB.

Manshaus framstilles for forlenget varetektsfengsling i sal 227 i Oslo tingrett mandag formiddag. 22-åringen har varslet at han vil stille selv i rettsmøtet og begjære seg løslatt, ifølge forsvareren, advokat Unni Fries.

Også denne gangen samtykker Manshaus til å la seg fotografere i rettssalen.

Som Breivik

Han har vært pågrepet siden terrorangrepet 10. august og ble varetektsfengslet i Oslo tingrett to dager senere. Det er andre gang politiet ber om forlenge varetekt. Hvis politiet får medhold i begjæringen, vil han ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker – tolv uker hvis politiet som tidligere ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

Til sammenligning ble Anders Behring Breivik holdt i full isolasjon i 16 uker da han satt i varetekt. Begrunnelsen for Breiviks del var den samme som for Manshaus'; politiet vil snu hver eneste stein og gjennomgå hvert eneste bevisfragment for å være hundre prosent sikre på at gjerningspersonen ikke hadde medhjelpere eller medvirkere.

– Vi antar at vi har fått gjennomgått de elektroniske beslagene i løpet den kommende fengslingsperioden. Vi er derfor innstilt på at neste fengslingsmøte kan gå for åpne dører, sier Kraby.

Politiet vil åpne dørene

Den 22 år gamle mannen er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Han påberoper seg en slags nødrett.

– Slik han ser det, var det noe han måtte gjøre og hadde ansvar for å gjøre. Han forklarer at det var en form for nødrettslig handling. Han har sagt at han vil forklare seg mer om det når mediene er til stede, sa Fries etter forrige fengslingsmøte.

Hun vil ikke nå forskuttere om Manshaus vil forklare seg for retten og hva han har å si om motivet for angrepet når fengslingsmøtene ikke lenger skal holdes for lukkede dører og pressen er til stede.

– Hvis han har noe å forklare seg offentlig om, vil han nok gjøre det i en situasjon der pressen er til stede. Men det er umulig for meg å si noe sikkert om dette nå. Det kan forandre seg, sier Fries til NTB.