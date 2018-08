Politiet undersøker demningsbristen i Bergen

Innenriks

Av Peter Tálos og Linus Røvik Hauge/NTB

– Dette skulle ikke ha skjedd. Trygghet er helt grunnleggende, og det skal vi føle i vårt eget hjem. Vi er glade for at ingen kom til skade, men vi har stor forståelse for at de berørte opplevde det som en utrygg og skakende hendelse, sa byrådsleder Harald Schjelderup på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi er opptatt av å finne ut hva som skjedde da demningen brast i Munkebotn, og hvorfor, fastslo Schjelderup.

133 personer evakuert

Demningsbristen onsdag kveld førte til at store vannmasser fosset ukontrollert ned gjennom terrenget mot Eidsvåg og sjøen. Lekkasjen var kjent på forhånd etter at det hadde regnet kraftig i dagene før, og flere timer før kollapsen ble 133 personer fra drøyt 40 husstander evakuert.

Etter at Bergen kommunes geologer hadde undersøkt området fra Munkebotn til Eidsvåg torsdag, ble det vurdert som trygt for de evakuerte å flytte hjem igjen. Også ferdselsforbudet ble opphevet.

– Utfallet av denne saken var bra. Vi hadde god oversikt over hvem vi måtte evakuere, sier leder Morten Ørn ved felles enhet for operativ tjeneste i Vest politidistrikt.

Politiet har startet en undersøkelsessak for å vurdere om det skal iverksettes etterforskning.

– Politiet driver nå og kartlegger hva som har skjedd og omfanget av skader. Ut fra undersøkelsene vi gjør nå, vil vi på et senere tidspunkt vurdere om vi skal starte en etterforskning av saken, sier Ørn.

Fulgte ikke råd

Allerede søndag satte Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune inn flere preventive tiltak for å forebygge at den midlertidige demningen skulle briste. Tiltakene var imidlertid ikke nok. Nå starter arbeidet med å finne ut hvordan det kunne gå så galt. Spørsmål om hvorfor en demning i Bergen ikke tåler litt kraftig regn, ble stilt torsdag.

– Vi vil se på hvilke vurderinger som er gjort. Det er for tidlig å konkludere med noe som helst, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune til NTB.

Mens kommunen er byggherre og selskapet Donar er entreprenør for prosjektet, er Multiconsult hyret inn som konsulent. Multiconsult hevder overfor Teknisk Ukeblad at de mandag kom med en ny anbefaling etter at vannstanden var kritisk høy på søndag og i forbindelse med den varslede nedbøren på onsdag.

– Mot vårt råd valgte man å bygge et midlertidig overløp over fangdammen framfor å sikre buffer bak fangdammen ved pumping og hevert for å håndtere den varslede nedbøren, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

Siste skanse

Professor i vannkraftkonstruksjoner Leif Lia ved NTNU sier til avisen at det er vanlig å konstruere fangdammer slik det er gjort i Munkebotsvatnet, men veldig uvanlig at fangdammen er siste skanse – at det ikke finnes noen buffer mellom fangdammen og lokalbefolkningen. Også NVE mener det er uvanlig at en fangdam blir siste skanse.

Hos Donar understrekes det at det er Bergen kommune som byggherre som er ansvarlig, og at alt arbeid er utført i henhold til byggherrens beslutninger.

Fagsjef Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Multiconsult og Donar, men uttalte på pressekonferansen at de vil gå gjennom både hendelsesforløpet og vurderingene som ble lagt til grunn. (NTB)