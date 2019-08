Politiet: Terrorsiktede kjørte stemorens bil til moskeen

Bilen som sto parkert utenfor da politiet ankom åstedet på Skui, står registrert på siktedes stemor. Denne skal ha vært tilgjengelig for barna i familien, skriver Aftenposten.

– Jeg kan bekrefte at vi mener at han har kjørt bilen som tilhører familien. Bilen er selvfølgelig en del av etterforskningen og gjenstand for undersøkelse, sier politiinspektør og enhetsleder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til avisen.

Hun kan ikke uttale seg om hvilken rute Manshaus skal ha tatt for å komme fram til Al-Noor Islamic Center.

Politiet har bekreftet at siktelsen mot Philip Manshaus (21) etter moskéskytingen og drapet i Bærum lørdag utvides til å også omfatte en terrorhandling.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet sier at fengslingsmøtet vil finne sted mandag klokken 13. Påtalemyndigheten begjærer lukkede dører av hensyn til faren for bevisforspillelse, da Manshaus til nå har valgt å ikke avgi forklaring.