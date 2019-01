Politiet: Siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen klokken 9.14

Av Linus Røvik Hauge

– Slik saken står nå, mener politiet at Anne-Elisabeth Hagen er blitt borte fra hjemmet sitt onsdag 31. oktober i perioden klokken 9.15-13.30. Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 9.14. Tom Hagen dro på jobb cirka klokken 9, og var tilbake i boligen cirka 13.30. Politiet ble varslet en drøy halvtime senere, opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt tirsdag morgen.

Brøske opplyser videre at de kriminaltekniske åstedsundersøkelsene ute og inne på eiendommen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog nå er fullført.

Flere tips etter TV-program

Politiet har hittil mottatt drøyt 800 tips i saken. Brøske opplyste mandag kveld i TV 2-programmet Åsted Norge, som i sin helhet var viet bortføringssaken, at det hadde kommet inn rundt 750 tips, men tipsmengden økte altså på grunn av omtalen av bortføringssaken på TV.

– Tipsene omhandler både personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner. Vi har også mottatt konkrete tips på de to personene som er fanget opp av overvåkingskameraene ved Futurumbygget, men disse er foreløpig ikke identifisert, sier etterforskningslederen.

Den savnede Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen har kontor i Futurumbygget på Rasta, om lag 3,5 kilometer fra parets hjem.

– Offentliggjøring har ført til at vi har mottatt mange tips, som nå må bearbeides og følges opp. Arbeidet er godt i gang, men dette tar tid. Det vil også ta tid å følge opp noen av disse tipsene, sier Brøske, som sier de av hensyn til etterforskningen ikke kan gi ytterlige detaljer rundt tipsene på det nåværende tidspunktet.

Ønsker kontakt

I TV-programmet mandag kveld ba Anne-Elisabeth Hagens familie gjennom sin bistandsadvokat Svein Holden, kidnapperne om å ta kontakt på en «bedre og annerledes» måte.

– For familien er det én ting som er overordnet alt annet. De ønsker å få Anne-Elisabeth hjem i så god behold som mulig, sa Holden. Han har også tidligere uttalt at familien er innstilt på å «innlede en prosess for å få henne trygt hjem».

– Derfor ønsker familien å komme i bedre og annerledes kontakt enn det som har vært situasjonen fram til nå. Hvis de får bekreftet at hun er i god behold, er familien beredt på å finne en løsning for å få henne hjem, sa han.

Begrenset kontakt

Det er gått snart elleve uker siden Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien. Tilbake i huset lå en skriftlig beskjed fra antatte gjerningspersoner til familien om å betale løsepenger for henne. Gjerningspersonene truet med å drepe kvinnen hvis politiet ble koblet inn.

Siden har det vært svært begrenset kommunikasjon med gjerningsmennene, ifølge Brøske, angivelig fordi gjerningsmennene har valgt en digital kommunikasjonsplattform som egner seg svært dårlig for kommunikasjon.

Det er ikke planlagt nye orienteringer for pressen denne uka, men det kan bli aktuelt dersom det skulle skje noe politiet mener offentligheten bør få vite om.