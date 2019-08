Politiet og Hagen-familien uenige om hva som kan ha skjedd med Anne-Elisabeth

Av Steinar Schjetne-Alexander Vestrum og Kristian Aaser, NTB



På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden at familien 8. juli var i kontakt med antatte gjerningspersoner.

– De sier klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at dette er riktig, sa han.

Holden understreket at Hagen-familien hele tiden har ansett saken for å være en bortføringssak.

9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Hagen, som da var 68 år gammel, var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhammar i Lørenskog ti uker tidligere.

Mener hun ble drept

Noen timer etter opplyste politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse at de fortsatt anser det som mest sannsynlig at Anne-Elisabeth er drept. I slutten av juni gikk de ut med dette som hovedteori.

– Politiet tar henvendelsen som ble rettet mot familien, alvorlig. Det har blitt igangsatt etterforskning knyttet til det. Samtidig mener vi at det ikke er grunn til å endre på hovedhypotesen sa Brøske til NTB etter pressekonferansen.

Han ser det ikke slik at det er uenighet mellom familien og politiet om hva som har skjedd med Hagen.

– Vi vektlegger og oppfatter ting ulikt, og vi har stor respekt for at familien anser den nye kontakten som et nytt tegn på at hun kan være i live, sa Brøske.

Vet mer enn før sommeren

Brøske sa at politiet vet mer på det nåværende tidspunkt enn det de gjorde før sommeren, men ønsker ikke å utdype dette nærmere.

– Vi begrunner dette med status i etterforskningen, sa han.

Politiet har en rådgivende rolle for familien i forbindelse med kontakten med personer som hevder å ha kidnappet henne.

Brøske fastslo at det vil bli satt i gang etterforskningsskritt rundt den siste kommunikasjonen mellom familien og motparten.

Mangler livsbevis

Han understreket samtidig at politiet har etterforsket flere teorier parallelt, og at bortføringsteorien ikke er lagt vekk. Brøske ville ikke kommentere VGs opplysninger om at familien har betalt 10 millioner kroner i et forsøk på å fremskaffe såkalt livsbevis.

Overfor NTB utdypet Holden at det i tillegg til påstander om at kvinnen lever, er gitt ytterligere opplysninger om tilstanden hennes. Kommunikasjonen foregår på norsk, svarte Holden på spørsmål fra NTB. Men han understreket at man ikke dermed kan konkludere med at gjerningspersonene er norske eller at de befinner seg i Norge.

Kommunikasjonen inneholder informasjon som bare de som har bortført kvinnen, kan ha, sier Holden.