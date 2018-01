– Politiet mistenker misbruk gjennom 17 år

Innenriks

Politiet har ikke oversikt over antallet fornærmede eller deres identitet, får VG opplyst. Etterforskerne har så langt avdekket at de aktuelle forholdene skal ha skjedd i Alta og på andre konkrete plasser i Troms fylke i samme tidsrom. Disse forholdene er en del av den utvidede siktelsen mot samfunnstoppen som ble kjent i forbindelse med fengslingsmøtet i Nord-Troms tingrett torsdag. I den første siktelsen var det én fornærmet.

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen nekter straffskyld for alle anklagene som rettes mot ham. Han anker tingrettens kjennelse om varetektsfengsling i fire uker, opplyser mannens forsvarer, Ulf E. Hansen. Forsvareren mener det ikke er grunnlag for at klienten må sitte i fengsel, skriver Nordlys. Hansen sier han håper at Hålogaland lagmannsrett kan komme med en konklusjon mandag.